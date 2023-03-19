Украина может начать переговоры с Россией: политолог — об условии прекращения войны

Переговоры Украины с Россией о прекращении войны возможны только при одном условии. Ею может быть мирный план, предложенный нашим государством.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сказал политолог Игорь Рейтерович.

По его словам, если представить гипотетически, что в один момент президент РФ Владимир Путин исчезнет физически и в России начнется внутренний передел, борьба за власть и т.д. Тогда Украина может садиться за стол переговоров.

"Однако только при условии, если они заберутся с нашей территории, с нашей земли. Это момент, о котором мы должны постоянно говорить, особенно с учетом того, что садиться пока, по состоянию на сегодняшний день, рано или поздно придется, скорее всего, с человеком, которая официально подозревается в совершении уголовных преступлений, связанных с депортацией, похищением детей и т.д.", — подчеркнул Рейтерович.

Один допустимый вариант переговоров — если в их основе будет лежать мирный план, предложенный Украиной, поскольку поддерживается всеми партнерами и партнерами страны.

Между тем, прорыв ВСУ на Запорожском направлении может начать отсчет проигрыша России в войне против Украины. Такое мнение высказал полковник СБУ Роман Костенко.