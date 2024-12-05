Украина может объявить о готовности к миру: WSJ раскрыло детали переговоров с командой Трампа

Отмечается, что вопрос вступления Украины в НАТО не вызвал интерес к команде Трампа.

Украина планирует в ближайшее время заявить о своей готовности к миру с Россией.

Это стало одним из ключевых вопросов встречи главы Офиса президента Андрея Ермака с представителями команды Дональда Трампа, сообщает Wall Street Journal.

Встреча, которая прошла в США, открыла новый диалог между Украиной и командой Трампа по поводу возможных путей прекращения войны. В переговорах приняли участие будущий спецпредставитель США по Украине Кит Келлог, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и вице-президент Джей Ди Вэнс.

Келлог выразил поддержку поставки оружия от действующей администрации президента Джо Байдена, отметив, что это будет способствовать дальнейшим переговорам. В то же время вопрос вступления Украины в НАТО не вызвал интерес к команде Трампа.

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По данным WSJ, Украина намерена представить себя как конструктивного партнера по достижению мира. Главная цель визита Ермака заключалась в налаживании контактов с потенциальной администрацией нового президента США. Однако источники WSJ сообщают, что в команде Трампа обсуждают сценарии, по которым Россия может сохранить контроль над 20% украинских территорий после войны.

Киев стремится достичь конкретных договоренностей, которые не только обеспечат мир, но и дадут гарантии безопасности для предотвращения будущих конфликтов. Таким образом, переговоры с командой Трампа должны стать важным этапом в формировании долгосрочной стратегии Украины по войне и миру.

Напомним, что по словам высокопоставленного западного дипломата, сейчас ведутся дискуссии на фоне признания того, что ситуация в Украине неустойчива и что переговоры должны начаться в ближайшее время.