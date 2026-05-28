Украина может освободить Крым: Ходжес назвал два пути, как выкурить армию РФ с полуострова

Хен Годжес / © Associated Press

По пути к освобождению Крыма Украина должна изолировать его и сделать для россиян невозможным пребывание на полуострове.

Об этом заявил экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес в интервью изданию «Укринформ».

По его словам, первая фаза освобождения Крыма заключается в изоляции полуострова, перерезке дороги на Джанкой и уничтожении моста. Второй этап — сделать его непригодным для использования россиянами.

Он отметил, что Украина в настоящее время имеет возможность поразить каждый квадратный метр Крыма с помощью высокоточных средств, которые могут достать повсюду и уничтожать аэродромы, остатки флота и логистику.

«Надо продолжать бить по этим объектам, чтобы россияне поняли, что они не могут там оставаться, что Крым не приносит им никакой пользы. Крым является самым важным местом, точкой этой войны. И сторона, которая контролирует Крым, выигрывает войну», — отметил он.

«Я не могу представить окончание войны и достижения долгосрочного устойчивого мира, если Россия продолжит контролировать Крым. Пока Россия контролирует Крым, Украина никогда не сможет выйти в Азовское море или отстроить Мариуполь или Бердянск. И, конечно, Россия все еще могла бы препятствовать судоходству из Одессы или Николаева, например. Так что вопрос Крыма должен быть решен», — добавил Ходжес.

Военный аналитик Sky News Майкл Кларк высказался о том, что Украина может совершить «какую-то большую атаку на Крым». Это может быть как морское десантирование ВСУ, так и массированная атака по Керченскому мосту.

В последнее время временно оккупированный Крым становится все более опасным местом для российских захватчиков. В частности, в ночь на 27 мая ряд российских городов и временно оккупированный Крым подверглись атаке беспилотников.

Российские военные блогеры начинают бить тревогу из-за критической ситуации на юге Украины. В частности, известный российский Telegram-канал Rybar жалуется, что с начала мая украинские силы существенно усилили удары беспилотниками по транспорту, поставляющему разные грузы в Херсонскую и Запорожскую области, а также в оккупированный Крым. Из-за таких действий остров уже сталкивается с дефицитом определенных товаров и вынужден ограничивать продажу топлива.

