Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый считает, что Украина может переломить ход войны на Донбассе, однако для этого нужно больше современного вооружения.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

По мнению Череватого, Украина может переломить ход войны на Донбассе, если западные союзники предоставят ВСУ больше высокоточного оружия. В частности – HIMARS и MLRS.

"К сожалению, такую войну типа начала 20 века у России еще есть возможность вести, она имеет мобилизационные ресурсы, запасы старого советского вооружения. Однако существенно ее может переломить, если наши партнеры продолжат и дальше, или еще лучше интенсифицируют поставку нам высокоточных систем вооружения или авиации, усилят ли ракетные войска и артиллерию", — объяснил Сергей Череватый.

Война России против Украины

Россия 24 февраля 2022 начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Российский диктатор Путин в тот же день объявил о так называемой "специальной военной операции", целью которой является "денацификация и демилитаризация" Украины.

Россияне планирували захватить Киев, установить здесь свою марионеточную власть. По данным главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова гауляйтером Украины должен был стать государственный изменник Виктор Янукович.

По состоянию на 1 декабря 2023 г. российская оккупационная армия потеряла 106 720 захватчиков, 283 самолетов, 3031 танков.

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