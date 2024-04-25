Украина может получить авиабомбы Paveway IV: какие цели они могут поражать

По словам экспертов, такие бомбы важны, потому что могут конкурировать с российскими КАБами. В то же время у них есть ряд недостатков.

Великобритания может впервые предоставить Украине авиабомбы с лазерной наводкой Paveway IV.

Об этом сообщает Business Insider.

Бомбы Paveway IV сбрасывают с самолетов. Они весят более 200 кг. Paveway IV имеют лазерную наводку, что означает, что они могут действовать даже при плохой погоде или сквозь вражеские дымовые завесы.

Конкуренция для КАБов

Хотя бомбы достаточно старые, они являются высокоточным оружием и очень надежной технологией, сказал политолог, директор центра European Resilience Initiative Center в Берлине Сергей Честный.

"Это хорошее оружие против легких целей – это означает, что главной целью будут противовоздушная оборона, радары, инвентарь, склады и центры связи", – сказал он.

По его словам, такие бомбы важны, потому что они могут конкурировать с российскими КАБами

У Джеймса Блэка, помощника директора по оборонным исследованиям RAND Europe, есть другое мнение.

Какие проблемы

Он считает, что хотя бомбы, вероятно, будут несколько полезны, их радиус действия является проблемой.

По его мнению, Воздушным силам Украины будет трудно рисковать в рейдах из-за риска ущерба со стороны РФ, поэтому Paveways вряд ли окажет поразительное влияние на поле боя. Он считает, что гораздо большее влияние будут иметь ракеты ATACMS — они способны поражать более широкий спектр целей и не нуждаются в навигации по враждебным ПВО или риску для пилотируемых самолетов.

Джастин Бронк, эксперт по России и воздушной войне в Королевском институте объединенных служб Великобритании, сказал, что Украина, вероятно, не сможет использовать лазерное нацеливание, поскольку ей не хватает вспомогательного оборудования.

Сбрасывающим их самолетам, вероятно, придется делать это как можно дальше, что ограничивает точность.

Ранее мы писали, что вероятная передача британских бомб Paveway IV вызывала сомнения у военных экспертов.

Напомним, Великобритания 23 апреля объявила о выделении Украине нового пакета помощи в 500 миллионов фунтов стерлингов. Он будет содержать необходимые боеприпасы, средства ПВО, беспилотники и другое необходимое военное оборудование.

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