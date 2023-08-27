Украина может получить F-16 в "недалеком будущем": Милли о контрнаступлении, ATACMS и переговоры

Генерал заявил, что передача ракет ATACMS до сих пор под вопросом.

Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли считает, что Украина в скором будущем сможет получить самолеты F-16.

Об этом пишет Reuters.

Американский генерал отметил, что в "недалеком будущем" Украина все же получит западные истребители.

"F-16. Это продвижение вперед, на самом деле. Итак, существует программа подготовки, и они, вероятно, получат F-16 в скором будущем", — сказал глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли в эксклюзивном интервью иорданскому общественному телеканалу новостей Al-Mamlaka.

Он отметил, что об успехе или поражении украинского контрнаступления пока рано говорить.

"Очевидно, что на сегодняшний день он имел частичный успех. Сейчас скорость, с которой совершается наступление, медленнее, чем думали планировщики", — сказал он.

По словам четырехзвездочного генерала армии США, украинские войска интенсивно тренируются в разных частях Европы по "командованию и управлению наступательными формированиями и маневрированию общевоенными подразделениями, а также по преодолению сложных препятствий, что усугубит их возможности".

"Опять же, это кроваво, долго и медленно. И мы предполагали это еще несколько месяцев назад", — сказал Милли.

Вашингтон все еще рассматривает возможность предоставления армейских тактических ракетных систем большой дальности.

Они получили дальнобойную артиллерию с управляемой реактивной системой залпового огня (GMLRS), и британцы предоставили другие типы возможностей, которые имеют и другие страны. Поэтому они получили много артиллерии. А вот система ATACMS является противоречивой темой. И по многим причинам они их еще не получили. Они все еще на столе. Президент Байден пока не сказал ни "нет", ни "да", — заявил он.

Милли убежден, что в ближайшей перспективе Украина не сможет окончательно разбить оккупационную армию РФ.

"Это наступление, которое длится уже около восьми недель или около того. Оно очень кровавое, медленное, с большим количеством жертв и очень сложное. Поэтому идея военного изгнания двухсот или трехсот тысяч российских войск будет очень сложной и проблематичной. Другой путь выхода из этой ситуации – это переговоры, и, возможно, это тоже произойдет", – заявил генерал.

Напомним, посол Украины в Германии Алексей Макеев среди причин "медленного контрнаступления" назвал нерешительность Запада в передаче Украине современного оружия.

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