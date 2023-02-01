Украина может получить истребители F-16 раньше, чем ожидалось: мнение военного эксперта

Украина может получить истребители F-16 даже раньше, чем ожидалось, поскольку США заранее выделили средства на обучение украинских пилотов.

Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Мусиенко провел аналогии с предоставлением Украине танков и отметил, что "с самолетами ситуация с одной стороны более сложная, с другой – более простая".

"Сложнее, потому что самолеты требуют больше времени для обучения, создания соответствующей инфраструктуры, подготовки технического персонала для их обслуживания. А проще из-за того, что речь идет о самолетах F-16 американского производства, не нужно решение Германии на передачу оружия. Здесь США могут единолично принимать решения. Кроме того, есть поддерживающие государства — Нидерланды первые выступили с инициативой о передаче", — объяснил эксперт.

По его словам, на Западе все активнее идет речь об авиации для Украины, поскольку самолеты вместе с бронетехникой и дальнобойной артиллерией являются одной из составляющих для успешного контрнаступления ВСУ.

"Логично, что после решения вопроса бронетехники и танков нужно переходить на вопрос предоставления авиации... Именно поэтому так активно об этом заговорили, идут дискуссии. Мы постепенно приближаемся к этому одобрительному для нас решению. Думаю, F-16 или другие военные самолеты мы таки увидим в украинском небе", — прогнозирует Мусиенко.

Как пояснил эксперт, главным вопросом является подготовка украинских пилотов истребителей.

"Была информация, что летом прошлого года Конгресс США выделил около 100 млн долларов на подготовку украинских военных летчиков. Если предположить, что они уже могут готовиться, проходить обучение, это означает, что этот процесс продолжается. С момента принятия решения о передаче самолетов до момента их прибытия, возможности реального применения на поле боя, может пройти значительно меньший период времени, чем это было бы необходимо, из-за того, что уже проходят обучение украинские военные летчики", — сказал он.

Напомним, что 14 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится девятый саммит "Рамштайн", участники будут обсуждать предоставление Украине самолетов западного производства.

Президент США Джо Байден заявил, что Штаты не будут предоставлять Украине самолеты F-16, однако европейские страны выражают другую позицию. В Польше заявляют, что поставки истребителей F-16 возможны в тесной координации с союзниками по НАТО. Об отсутствии табу на предоставление украинцам истребителей заявляют Нидерланды. Не исключает предоставления самолетов и президент Франции Эммануэль Макрон.

Министр обороны Алексей Резников, комментируя заявление Байдена об истребителях, напомнил, что ранее Украине также отказывали в предоставлении дальнобойной артиллерии и танков. Министр верит в будущую "самолетную коалицию".

Военный эксперт Олег Жданов считает, что передача F-16 Украине – это вопрос времени.

"Скорее всего, весной мы получим западную авиацию в состав сил обороны Украины", — прогнозирует Жданов.

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