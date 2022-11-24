Украина может получить новое оружие, которое изменит ход войны: эксперт раскрыл подробности

Если Иран будет продавать России крылатые ракеты, Израиль в ответ может предоставить Украине оперативно-тактические ракетные комплексы LORA, превосходящие по характеристикам ATACAMS и способные внести перелом в войну.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник на Youtube-канале ТСН.

Как пояснил эксперт, Иран, вооружая Россию, преследует свою стратегическую цель – получить ядерные технологии для завершения производства своей ядерной бомбы. Именно поэтому, по его словам, "так крепко и серьезно сейчас зарефлексировал Израиль".

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Черник рассказал, что LORA имеет дальность стрельбы до 400 км – на 100 км дальше, чем ATACAMS, боевую часть в 570 кг – в 2,5 раза больше, чем ATACAMS, "плюс он уникален, что может запускаться с обычного грузовика".

По его словам, если дойдет до передачи Украине LORA, тогда "мы получаем оружие переломного поля боя".

"Дойдет ли до этого — увидим. Иранцы не дураки, они хорошо осознают, какой сигнал подали. И россияне хорошо осознают, что если мы такое оружие получим, то наши оперативные возможности по уничтожению инфраструктуры в Крыму кратно растут", — пояснил эксперт.

По мнению Черника, с новым оружием Украина сможет наносить удары вглубь оккупированного Крыма.

"Крым до сих пор остается достаточно мощной военной базой. Несмотря на то, что изнемог Крымский мост и там есть только одна полноценная железнодорожная реверсная нить, складов боеприпасов, в первую очередь артиллерийских, на полуострове невероятно много. Такое оружие создает угрозу на значительную часть крымской территории, в первую очередь – аэродромы. Россияне до сих пор применяют авиацию для пусков в ближних радиусах по нашей территории", — заявил он.

Напомним, военная разведка Украины получила информацию о подготовке проекта договоренности о поставках иранских баллистических ракет в Россию.

Советник по национальной безопасности Израиля Эяль Хулата заявил, что его страна может передать Украине высокотехнологичные ракеты, если Иран поставит России баллистические ракеты. Израильские дипломаты также выразили протест относительно использования российскими войсками в Украине иранских беспилотников.

Лидер израильской партии "Ликуд", победитель парламентских выборов Беньямин Нетаньяху ранее не исключил, что поможет вооружить Украину, если его снова изберут премьер-министром. Вспоминая об использовании Россией беспилотников-смертников иранского производства против Украины, Нетаньяху предупредил, что они также могут представлять угрозу Израилю и странам Запада.

LORA – израильский оперативно-тактический ракетный комплекс с одноступенчатой твердотопливной баллистической ракетой. LORA может использоваться как в наземном, так и в морском вариантах базирования для поражения элементов инфраструктуры – узлов связи, электростанций, а также батарей противовоздушной обороны в глубоком тылу врага.

Ракеты LORA в 2020 году использовал Азербайджан во время войны с Арменией за Нагорный Карабах.

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