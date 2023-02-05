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Украина может получить ПВО SAMP/T-Mamba уже весной: ВСУ овладевают системами

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
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468
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Украина может получить ПВО SAMP/T-Mamba уже весной: ВСУ овладевают системами

Фото: Associated Press

Украина получит системы ПВО от Франции и Италии

Франция и Италия предоставит Украине системы ПВО. Речь идет о ЗРК SAMP/T-Mamba, ради которых украинских военных специально отправили за границу для учений.

Об этом информируют в воздушных силах ВСУ.

Союзники обещают системы ПВО после того, как украинские военные пройдут обучение. По плану это должно произойти весной.

Командующий Воздушными силами ВСУ, генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил правительства Франции и Италии за принятие такого решения. Оно предполагает предоставление нашему государству системы ПВО/О SAMP/T-Mamba. Эти установки усилят оборону нашего неба от возможных угроз России.

Олещук признался, что ждет украинских защитников с нетерпением, ведь весной они вернутся не с пустыми руками, а с необходимыми знаниями и умения и установки SAMP/T-Mamba.

Напомним, что союзники в войне против России помогут Украине создать многоуровневую интегрированную систему обороны, чтобы закрыть наше небо от вражеских ракет и беспилотников.

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Дата публикации
Просмотры
468
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