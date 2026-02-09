Украина может получить сотни новых истребителей, но есть серьезная проблема - эксперт

Gripen / © Associated Press

Реклама

Украина может получить современные боевые самолеты Gripen и Rafale, однако столкнуться с дефицитом пилотов для их использования.

Об этом в эфире Radio NV заявил директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский.

По его словам, ключевая проблема заключается не только в поставках техники, но и недостатке подготовленных кадров.

Реклама

"Может случиться, что Украина получит дополнительные самолеты, но у нас не будет достаточно пилотов для них", - отметил Храпчинский.

Эксперт отметил необходимость уже сейчас инвестировать в подготовку авиаторов и расширять возможности учебных заведений.

"Мы постоянно видим рекламу призыва в различные военные корпуса, но почти не видим призывов поступать в авиационные институты. Условно говоря: "Стань пилотом Rafale 2030 года". Это было бы логично, потому что четыре года обучения как раз и нужны для подготовки к полетам на таких самолетах", - пояснил он.

Храпчинский предостерег, что без системной работы по подготовке летного состава Украина рискует получить современные самолеты, которые некому будет пилотировать.

Реклама

"Настанет время, когда мы сможем получить эти самолеты, но не будет достаточно пилотов. Это хорошая перспектива, но к ней нужно готовиться уже сейчас", - подчеркнул эксперт.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил о усилении авиационной компоненты Сил обороны Украины и существующих договоренностях по поставкам современных боевых самолетов для Воздушных сил.

По словам главы государства, у Украины есть договоренности о поставках новых истребителей, в частности шведских Gripen и французских Rafale.

"Украина имеет сегодня договоренности о поставках 150 военных самолетов Gripen и 100 самолетов Rafale. Это лучшие самолеты, на наш взгляд, в мире. Безусловно, есть и F-16. На вооружении украинской авиации сегодня есть F-16 — не новые, а те самолеты, о которых я сказал, это новые", — заявил Зеленский.