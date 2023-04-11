Украина может потерять преимущество над Россией в войне дронов — The Guardian

Оккупационные войска вскоре смогут давать отпор популярным моделям дронов, которые используют украинские военные. Таким образом, российская армия сможет получить преимущество в войне дронов.

Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что ВСУ используют дроны по всей линии фронта. В частности, удержать Бахмут на Востоке без них было бы гораздо сложнее, а может быть, и вообще невозможно.

Впрочем, российские захватчики уже скоро смогут успешно сбивать самые популярные модели дронов, которые используют украинцы. В частности, речь идет о беспилотниках китайского производителя DJI. Это означает, что Украине придется срочно искать заменители в отрасли, которая за 14 месяцев войны развивалась, пожалуй, наиболее динамично.

"Операторы дронов в передовых батальонах проводят разведку, следят за атаками противника или ищут единицы артиллерии, на уничтожение которых есть лишь пара минут, объясняют собеседники издания. Дроны также помогают украинским бойцам корректировать цель. Иногда военные также используют вооруженные беспилотники", — говорится в сообщении. .

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Еще более года назад китайцы запретили использование дронов DJI в военных целях. Тем не менее, их закупают доноры из Европы и США и перевозят через границу. Эти БПЛА оказались самыми эффективными для разведки на местном уровне, их можно легко модифицировать для сброса гранат с воздуха.

В Бахмуте, где видимость ограничена развалинами зданий, отряд беспилотников может покрывать всего несколько сотен метров, тогда как раньше их дальность составляла в 10-20 раз больше.

"В Николаеве мы могли покрыть 15 км, а в Бахмуте всего 500 метров – и даже эти 500 метров трудно одолеть двумя беспилотниками", – рассказал изданию оператор беспилотников.

Как информирует издание, снижение эффективности украинских дронов станет угрожающей проблемой на поле боя. И, следовательно, военные ВСУ принялись тестировать другие виды БпЛА.

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"Россияне очень озабочены тем, что у украинцев преимущество в беспилотниках FPV и будут использовать их во время своего контрнаступления", — объясняет специалист в комментарии британскому изданию.

Они также обеспокоены тем, что у Москвы может не быть достаточно пилотов или технологических ноу-хау, чтобы не отставать, говорит американский эксперт.

"Это технологическая гонка не только между военными, но и между волонтерами с собственным технологическим арсеналом", — заключает он.

Напомним, что в Молдове возле Кишинева построят современную военную базу для подготовки личного состава национальной армии.

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