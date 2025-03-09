Украина может потерять сотни единиц бронетехники без запчастей из США – Business Insider

Решение президента США Дональда Трампа прекратить поток военной помощи Украине может стать серьезным ударом по арсеналу танков Abrams и других находящихся на вооружении в ВСУ боевых машин американского производства.

Об этом пишет Business Insider.

В комментарии изданию Сергей Рахманин, член парламентского комитета Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, заявил, что украинские силы в Курской области опираются на значительное количество американской бронетехники. Это танки Abrams, БМП Bradley и бронетранспортеры Stryker.

"Некоторые повреждены, но остаются в рабочем состоянии. Однако ремонтировать их сложно, потому что США предоставили очень мало запчастей. Теперь их не будет вообще", – говорит нардеп.

"Это значит, что, пока у нас есть техника, мы можем быть не в состоянии использовать ее из-за ограничения технического обслуживания. Речь идет не о новых поставках, а о поддержке существующих средств", – добавил он.

Издание напоминает, что осенью 2023 года США отправили в Украину 31 танк M1A1 Abrams. Президент Владимир Зеленский заявил, что этого количества будет недостаточно, чтобы изменить ситуацию на поле боя, что и произошло. "Абрамс" оснащен мощным газотурбинным двигателем и известен тем, что нуждается в большем обслуживании, чем другие танки.

Кроме того, администрация Байдена отправила в Киев более 300 Bradley, более 400 Stryker и сотни других бронированных машин.

M2A4E1 Bradley/Фото: PEO Ground Combat Systems

Ситуацию усугубляет тот факт, что Украина также получила немецкие танки Leopard 2 и британские танки Challenger 2, для каждого из которых нужны свои запчасти.

Танк Challenger 2 в зоне боевых действий / Фото: скриншот с видео

Отсутствие запчастей только увеличит риск. По данным Oryx, открытого сайта разведки, отслеживающего потери обеих сторон в войне, по меньшей мере 19 украинских "Абрамсов" были повреждены или уничтожены. Однако подтвердить или опровергнуть эту информацию пока нет возможности.

В течение большей части войны политика США была такой, что когда военная техника, предоставленная Америкой, испытывала повреждения в Украине, ее вывозили из страны на территорию НАТО, например в Польшу. Однако это тормозило процесс.

Рахманин сказал, что США всегда придерживались жесткой политики по разрешению ремонтировать свою военную технику в Украине, что только ухудшится во время правления Трампа.

"Это приводит к абсурдным ситуациям. Например, мы можем иметь танк, который полностью готов к работе, за исключением небольшой отсутствующей детали. Мы не можем изготовить ее, поскольку у нас нет чертежей и разрешения. Мы также не имеем необходимого опыта для самостоятельного производства таких компонентов. В результате танк простаивает на стоянке, а мы месяцами ждем получения запчасти", – говорит Рахманин.

Он сказал, что США могут позволить европейским странам покупать и передавать запчасти в Украину, но непонятно, будет ли это разрешено. Если нет, Киеву придется каннибализовать большее оборудование, снимая детали с одного транспортного средства, чтобы другое могло работать.

Напомним, что Дональд Трамп снова раскритиковал Зеленского за отсутствие благодарности за помощь от США.

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