Украина может потерять сотни единиц бронетехники без запчастей из США – Business Insider

Помимо отсутствия новых поставок военной техники из США Украина может потерять боеспособность уже имеющихся средств.
Решение президента США Дональда Трампа прекратить поток военной помощи Украине может стать серьезным ударом по арсеналу танков Abrams и других находящихся на вооружении в ВСУ боевых машин американского производства.
Об этом пишет Business Insider.
В комментарии изданию Сергей Рахманин, член парламентского комитета Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, заявил, что украинские силы в Курской области опираются на значительное количество американской бронетехники. Это танки Abrams, БМП Bradley и бронетранспортеры Stryker.
"Некоторые повреждены, но остаются в рабочем состоянии. Однако ремонтировать их сложно, потому что США предоставили очень мало запчастей. Теперь их не будет вообще", – говорит нардеп.
"Это значит, что, пока у нас есть техника, мы можем быть не в состоянии использовать ее из-за ограничения технического обслуживания. Речь идет не о новых поставках, а о поддержке существующих средств", – добавил он.
Издание напоминает, что осенью 2023 года США отправили в Украину 31 танк M1A1 Abrams. Президент Владимир Зеленский заявил, что этого количества будет недостаточно, чтобы изменить ситуацию на поле боя, что и произошло. "Абрамс" оснащен мощным газотурбинным двигателем и известен тем, что нуждается в большем обслуживании, чем другие танки.
Кроме того, администрация Байдена отправила в Киев более 300 Bradley, более 400 Stryker и сотни других бронированных машин.
Ситуацию усугубляет тот факт, что Украина также получила немецкие танки Leopard 2 и британские танки Challenger 2, для каждого из которых нужны свои запчасти.
Отсутствие запчастей только увеличит риск. По данным Oryx, открытого сайта разведки, отслеживающего потери обеих сторон в войне, по меньшей мере 19 украинских "Абрамсов" были повреждены или уничтожены. Однако подтвердить или опровергнуть эту информацию пока нет возможности.
В течение большей части войны политика США была такой, что когда военная техника, предоставленная Америкой, испытывала повреждения в Украине, ее вывозили из страны на территорию НАТО, например в Польшу. Однако это тормозило процесс.
Рахманин сказал, что США всегда придерживались жесткой политики по разрешению ремонтировать свою военную технику в Украине, что только ухудшится во время правления Трампа.
"Это приводит к абсурдным ситуациям. Например, мы можем иметь танк, который полностью готов к работе, за исключением небольшой отсутствующей детали. Мы не можем изготовить ее, поскольку у нас нет чертежей и разрешения. Мы также не имеем необходимого опыта для самостоятельного производства таких компонентов. В результате танк простаивает на стоянке, а мы месяцами ждем получения запчасти", – говорит Рахманин.
Он сказал, что США могут позволить европейским странам покупать и передавать запчасти в Украину, но непонятно, будет ли это разрешено. Если нет, Киеву придется каннибализовать большее оборудование, снимая детали с одного транспортного средства, чтобы другое могло работать.
Напомним, что Дональд Трамп снова раскритиковал Зеленского за отсутствие благодарности за помощь от США.
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