Украина может повторить судьбу Афганистана: Маси Найем прокомментировал масштабы коррупции

По его убеждению, коррупция и затягивание войны без реальных реформ могут оказать существенное влияние на уровень поддержки со стороны международных партнеров.

Военнослужащий ВСУ, адвокат и соучредитель общественной организации "Принцип" Маси Найем считает, что коррупция в Украине может привести к потере международной поддержки, в частности, со стороны США.

В эфире Укринформ TV он подчеркнул, что Украине нужно остановить коррупционные схемы, особенно в секторе обороны.

"Однажды мы окажемся там, где оказался Афганистан в августе 2021 года, когда американцы просто уехали и оставили всех, кто помогал Америке… Афганистан стал фактически сейчас российским, и Талибан там сделал то, что сделал. Просто однажды мы потеряем доверие, и это очень плохая история", – заявил Найем.

По его убеждению, коррупция и затягивание войны без реальных реформ могут оказать существенное влияние на уровень поддержки со стороны международных партнеров. Он также добавил, что такие вопросы иногда используются другими государствами для манипуляций:

"Просто, если мы не хотим, чтобы этим манипулировали иностранные партнеры… просто, возможно, нужно перестать воровать", – подчеркнул он.

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Маси Найем также выразил мнение, что победа Украины будет зависеть от ее силы на поле боя. Он отметил, что основные аргументы в ходе любых будущих переговоров будут основываться на ситуации на фронте.

"Если на поле боя у нас не будет преимущества или будет преимущество – это ляжет в основу наших аргументов, которые усилят нашу сторону", – отметил он.

По его мнению, Украина должна добиться позиции силы для обеспечения выгодных условий для переговоров.

"Иностранные партнеры должны давать еще большее вооружение, еще больше возможностей нам защищаться, чтобы мы имели преимущество на линии фронта. Только тогда переговоры могут иметь смысл", – заявил Найем.

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В то же время, он предостерег, что без этого преимущества Россия не видит смысла останавливать агрессию. "Если у них преимущество сейчас, почему им довольствоваться меньшим? Им должно быть больно. Если они этого не пугаются, не вижу никакого смысла… Но есть ли у нас эта сила?" – спросил он.

Найем также подчеркнул, что несмотря на высокую мотивацию украинских военных, они истощены, а враг имеет численное преимущество. "Но этого всего недостаточно, потому что их больше физически. И потому, это вопрос времени – мы можем воевать еще 25 лет, нас просто останется еще меньше", – подытожил он.

Ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп в первый день после своей инаугурации подписал указ, приостанавливающий все программы внешней помощи США на 90 дней, пока не будет проведен анализ их соответствия целям его политики. Стоит отметить, что Украина является одним из самых больших получателей американской помощи.

Однако, как стало известно позже, подписанный президентом США указ не касается военной помощи Украине.