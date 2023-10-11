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Украина может рассчитывать на дальнейшую поддержку НАТО – Столтенберг

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Украина может рассчитывать на дальнейшую поддержку НАТО – Столтенберг

Встреча генсека НАТО Йенса Столтенберга и президента Украины Владимира Зеленского / Фото: Сайт президента Украины

Генсек НАТО подчеркнул успехи украинских военных на фронте.

Украинские военные на фронте двигаются вперед и возвращают свои позиции. В то время как оккупанты позиции теряют.

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в начале заседания Совета Украина-НАТО на уровне министров обороны.

"Контрнаступление продвигается. Это никогда не было легко. Битва между Украиной и россиянами началась давно, но украинцы двигаются вперед. Они возвращают свои позиции, а Россия теряет позиции", — рассказал Йенс Столтенберг.

В ходе заседания обсуждалась также поддержка Североатлантического союза и его перспектива для Украины.

"Украина может рассчитывать на дальнейшую поддержку НАТО в утверждении как независимого демократического государства и интеграции в евроатлантическую семью, к которой Украина по праву принадлежит. Мы будем с Украиной столько, сколько потребуется", — заявил генеральный секретарь НАТО.

Напомним, что у россиян в Херсонской области наблюдается снарядный эконом-режим.

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Дата публикации
Просмотры
131
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