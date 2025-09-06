Украина может согласиться на заморозку боев: эксперт назвал условие

Ситуация на фронте сложная / © Getty Images

Заморозка войны в текущих условиях выглядит нереалистично, поскольку Россия не согласится на отступление на 50 километров.

Такое мнение «24 Канала» высказал военный эксперт и основатель БО «Реактивная почта» Павел Нарожный.

Эксперт объяснил, что в Украине, если сравнивать с Кореей, нельзя провести ровную линию фронта. На многих участках она будет неудобна для нас, а выгодна для врага. К примеру, Юг Украины, где мы отрезаны от доступа в Крым.

«Второй пример — это ломаная линия, которая есть на Донбассе. Покровск находится в полуокружении. С Северском, Славянском, Краматорском тоже очень сложная ситуация. Потому так не работает. Нельзя сказать, что все останется как есть. Мы должны создать буферную зону шириной от 30 до 40 км. Она нужна для того, чтобы ни мы, ни враг не могли доставать артиллерию», — добавил Нарожный.

«Мы можем заморозить войну в текущем состоянии, но условием должна быть нормальная линия разграничения. Если россияне согласятся отойти на 50 км, тогда можно говорить о ее создании. На этой линии должны стоять западные войска», — считает эксперт.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что замораживание боевых действий по линии фронта является одним из сценариев завершения войны в Украине. Однако окончательное решение будет принимать президент Зеленский.

«Если реалистично говорить, да. Один из возможных сценариев — заморозка по линии фронта. И президент об этом говорит. Но я думаю, что решение о финале, о финальном сценарии будет принимать президент», — сказал советник руководителя ОП.