Украина может сохранить контроль над территориями в Курской области РФ — ЦРУ

В американском разведывательном ведомстве считают, что успех Украины под Курском "потенциально может изменить динамику" конфликта.
Российские войска столкнутся с "тяжелой борьбой" при попытке вернуть контроль над территориями в Курской области РФ, которые были потеряны во время наступления украинской армии.
Об этом заявил заместитель председателя ЦРУ Дэвид Коэн на конференции по вопросам разведки и нацбезопасности, сообщает Reuters.
По его словам, Украина контролирует около 300 квадратных миль (777 квадратных километров) российской территории и планирует удерживать ее в течение определенного времени. Об этом говорит строительство оборонных укреплений.
“Мы можем быть уверены, что Путин начнет контрнаступление, чтобы попытаться вернуть эту территорию. Мы ожидаем, что это будет трудная борьба для россиян”, — отметил Коэн.
По его словам, президенту Путину "не только придется столкнуться с тем фактом, что сейчас на российской территории есть линия фронта, с которой ему придется иметь дело, ему придется иметь дело с резонансом в обществе из-за потери куска российской территории".
Замглавы ЦРУ добавил, что успех Украины под Курском "потенциально может изменить динамику" конфликта "немного вперед", не уточнив, что именно он имеет в виду.
Напомним, ранее издание The New York Times со ссылкой на анонимных американских чиновников сообщило, что России нужно от 15 до 20 бригад или не менее 50 тысяч военных, чтобы вытеснить ВСУ с российских территорий, которые Силы обороны Украины заняли во время наступления в Курской области.
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