Украина может сохранить контроль над территориями в Курской области РФ — ЦРУ

В американском разведывательном ведомстве считают, что успех Украины под Курском "потенциально может изменить динамику" конфликта.

Российские войска столкнутся с "тяжелой борьбой" при попытке вернуть контроль над территориями в Курской области РФ, которые были потеряны во время наступления украинской армии.

Об этом заявил заместитель председателя ЦРУ Дэвид Коэн на конференции по вопросам разведки и нацбезопасности, сообщает Reuters.

По его словам, Украина контролирует около 300 квадратных миль (777 квадратных километров) российской территории и планирует удерживать ее в течение определенного времени. Об этом говорит строительство оборонных укреплений.

Также читайте Курская операция не является оккупацией: Зеленский назвал главную причину наступления на территорию РФ

“Мы можем быть уверены, что Путин начнет контрнаступление, чтобы попытаться вернуть эту территорию. Мы ожидаем, что это будет трудная борьба для россиян”, — отметил Коэн.

По его словам, президенту Путину "не только придется столкнуться с тем фактом, что сейчас на российской территории есть линия фронта, с которой ему придется иметь дело, ему придется иметь дело с резонансом в обществе из-за потери куска российской территории".

Замглавы ЦРУ добавил, что успех Украины под Курском "потенциально может изменить динамику" конфликта "немного вперед", не уточнив, что именно он имеет в виду.

Напомним, ранее издание The New York Times со ссылкой на анонимных американских чиновников сообщило, что России нужно от 15 до 20 бригад или не менее 50 тысяч военных, чтобы вытеснить ВСУ с российских территорий, которые Силы обороны Украины заняли во время наступления в Курской области.

3000 вражеских солдат в котле под Курском! ВСУ взяли важный населенный пункт!

Читайте также: