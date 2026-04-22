Пожар на НПЗ в Туапсе / © из соцсетей

Реклама

Чтобы уменьшить экспорт российской нефти примерно на 80%, нужно уничтожить 4-5 ключевых терминалов в Черном море (Туапсе и Шесхарис) и на Балтике (Приморск, Высоцк, Усть-Луга).

Об этом в прямом эфире Эспрессо сообщил эксперт по энергетическим вопросам Владимир Омельченко, директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова.

Информация о том, что Россия в марте резко начала зарабатывать меньше денег на нефти, не соответствует действительности. Наши дипзабастовки действительно создали большую проблему для российской нефтяной отрасли», — отметил он.

Реклама

В то же время эксперт объяснил, что ситуация осложняется внешними факторами.

«Но в результате перекрытия Ормузского пролива цены на нефть значительно выросли. Поэтому Россия с начала блокирования Ормуза заработала дополнительные $6-7 млрд», — добавил Омельченко.

Он уточнил, что потенциальные прибыли могли быть еще больше.

«Хотя могла бы получить и $10 млрд, если бы ей не помешали наши дипзабастовки. То есть Силы обороны Украины своими ударами только уменьшают те поступления, которые могли бы быть больше для России из-за роста цен на нефть», — подчеркнул эксперт.

Реклама

Омельченко также отметил, что говорить о резком падении доходов РФ пока преждевременно.

«Пока рано говорить, что в РФ резко упали доходы от продажи нефти. Надеюсь, что решится вопрос Ормузского пролива, цены на нефть упадут. И тогда у России действительно возникнут проблемы», — сказал он.

По его словам, удары по нефтеперерабатывающей отрасли уже создают трудности для РФ, ведь поврежденные объекты нуждаются в дорогостоящем ремонте и импортном оборудовании.

«Нефтеперерабатывающих заводов в РФ много, более 30 крупных и примерно 100 малых и средних — это очень трудно уничтожить. Причем значительное количество этих предприятий находится за Уралом, куда тяжело дотянуться», — объяснил он.

Реклама

Эксперт добавил, что у РФ есть альтернативные варианты поставки.

«Кроме того, россияне могут получать нефтепродукты из Казахстана по толлингу (переработка импортного сырья с последующим экспортом готовой продукции) из Беларуси», — сказал он.

По его мнению, эффективнее другая стратегия ударов.

«На мой взгляд, правильное решение — дипзабастовки, то есть бить не по нефтепереработке, а именно по точкам экспорта, которых намного меньше», — подчеркнул эксперт.

Реклама

Он объяснил, почему именно этот подход может дать более быстрый результат.

Есть 4-5 основных терминалов в Балтийском и Черном морях. Достаточно уничтожить эти экспортные маршруты, чтобы снизить российский экспорт нефти на 80%», — отметил Омельченко.

Эксперт уточнил, что по этим объектам проходит основной объем поставок.

«Потому что через черноморские и балтийские порты проходят 80% морского экспорта российской нефти», — сказал он.

Реклама

Он также конкретизировал, какие именно терминалы являются ключевыми.

«Нужно добивать терминалы „Туапсе“ и „Шесхарис“ в Черном море, а также терминалы на Балтике — „Приморск“, „Высоцк“, „Усть-Луга“, — отметил эксперт.

По его мнению, это может иметь критические последствия для страны-агрессора.

«Если нам удастся это сделать до осени, этим летом, то у Путина не будет возможности продолжать войну из-за экономической катастрофы», — подытожил Омельченко.

Реклама

Омельченко добавил, что Россия не сможет существовать и воевать без экспорта нефти.

Ранее сообщалось, что Россия в апреле могла существенно снизить добычу нефти на фоне атак Украины на энергетическую инфраструктуру и проблем с экспортом.

Мы ранее информировали, что в России после ночной атаки вспыхнула нефтестанция «Самара» — ключевой узел для формирования экспортного сорта Urals.