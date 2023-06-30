"Украина может узнать о подрыве Запорожской АЭС только через несколько часов" — "Энергоатом"

В ВСУ заявили, что ядерные угрозы Кремля не остановят освобождение украинских территорий от российских оккупационных войск.

В случае подрыва Запорожской АЭС Украина может узнать об этом только через несколько часов, поскольку не имеет прямого доступа к радиационному контролю через россиян.

Об этом на пресс-конференции сказал президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

Он рассказал, что прямой радиационный контроль в руках россиян.

"На сегодняшний день мы имеем датчики радиационного мониторинга на контролируемой Украиной территории на правобережье и по этим датчикам мы будем отслеживать. Если действительно будет выброс на Запорожской атомной станций мы будем иметь информацию через несколько часов. Если будет нормальная ситуация с воздухом, то буквально через несколько минут у нас будет эта информация", — сказал он.

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Герман Галущенко, министр энергетики, выразил надежду, что присутствующие на станции представители МАГАТЭ в случае аварии как можно скорее передадут информацию об этом в штаб-квартиру агентства и Украины.

"Когда, не дай Бог, событие произойдет, мы не будем видеть само событие, когда оно произойдет. Мы будем это знать, но мы не будем иметь информацию в режиме реального времени и это влияет на весь процесс", — сказал Галущенко.

По словам главы ГУР Кирилла Буданова, Россия с технической стороны подготовила все для организации техногенной катастрофы на Запорожской АЭС.

Тем временем российские кафиры уменьшают присутствие на территории ЗАЭС , это происходит на фоне информации об угрозе подрыва станции россиянами.

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