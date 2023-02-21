Украина может вернуть инициативу на фронте в этом году: в ISW назвали важное условие

У РФ нет больших непривлеченных боеспособных резервов, считают в ISW.

Вооруженные Силы Украины могут вернуть инициативу на поле боя в 2023 году, но, чтобы это произошло, важна реализация одного условия.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны ISW

Аналитики ISW обратили внимание на заявления президента Владимира Зеленского и министра обороны Алексея Резникова о том, что украинские войска продолжают подготовку к контрнаступлениям в ближайшей перспективе.

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Также в институте упомянули заявление члена Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, заявившего, что Россия разместила "все боеспособные части на линии столкновения в Луганской и Донецкой областях и частично в Запорожской области".

По словам экспертов, Вениславский подтвердил их оценку, что у России нет больших непривлеченных боеспособных резервов, которые можно было бы перебросить и изменить ход операции.

"Эти украинские заявления согласовываются с оценкой ISW о том, что Украина способна вернуть себе инициативу в 2023 году с достаточной и своевременной поддержкой Запада", – говорится в сообщении.

Аналитики напоминают и другие слова Зеленского, что украинцы продолжат оборону Бахмута, но "не любой ценой". И считают, что решение Украины защитить Бахмут является стратегически обоснованной попыткой сжать российские войска на отдельном участке фронта и разбить их.

"Было понятно, что Украина не будет продолжать защищать Бахмут, рискуя увидеть большое количество украинских войск в окружении города, поэтому комментарий Зеленского вряд ли реальное изменение стратегии Киева", — говорят в ISW.

Кроме того, там отметили, что визит президента США Джо Байдена в Украину в преддверии годовщины начала полномасштабного вторжения свидетельствует о продолжении поддержки Западом Украины.

Напомним, президент США Джо Байден 20 февраля под брифинге в Киеве заявил, что Украина уже добилась успеха в войне, которую развязала Россия, несмотря на все ожидания и в дальнейшем будет одерживать победы на поле битвы.

Впрочем, Байден предупредил, что предстоят тяжелые дни, недели и годы. По его словам, цель Путина – стереть Украину с карты. Впрочем, Байден заверил в дальнейшей поддержке Украины, сколько потребуется.

Как сообщалось, США выделяют Украине новый пакет военной помощи.

Кроме того, Португалия готова отправить в Украину танки Leopard 2.

Также, по словам главы Минобороны Алексея Резникова, вопрос предоставления Украине современных самолетов западного производства уже решен.

В то же время для поражения России Украине необходимо высокоточное дальнобойное вооружение разных видов, а также системы противовоздушной обороны, говорит представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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