Украина может выиграть войну уже в 2024 году: Чернык назвал, что для этого нужно

Военный эксперт заверил, что у Запада есть все ресурсы, чтобы судьба этой войны была решена в ближайшие 2-3 месяца.

Западные СМИ заявили о решающих ближайших 5-8 месяцах на фронте в Украине. Однако у западных партнеров есть все возможности сделать так, чтобы Украина победила в войне уже в 2024 году.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Петр Чернык, сообщает "24 канал".

По словам Черныка, у Запада есть все ресурсы, чтобы судьба этой войны была решена не в ближайшие 5-8 месяцев, а – 2-3 месяца. Для этого нужно, чтобы партнеры Украины наконец приняли решение предоставить все необходимое оружие в достаточном количестве.

Самолеты. Обещанное Украине количество истребителей F-16 – 60. Однако, по словам военного эксперта, было бы очень хорошо получить до 200 машин. Проблем с этим у Запада нет, ведь таких самолетов в мире более 4000.

Дальнобойные ракеты. Чернык указал, что с этим у Запада тоже нет проблем. Только ракет ATACMS на складах – почти 4000. Полковник запаса отметил, что это очень серьезное количество для воплощения необходимых целей.

"Пройти линию разграничения, которая была до 2022 года, практически невозможно. Там все превращено в бетон. Они крошечную Авдеевку проходили 10 лет, и положили там, по большому счету, полноценный корпус. С их стороны там все такое же, поэтому взять Донецк, например, можно только мощными бомбардировками, что по силам США", – оценил военный эксперт.

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Захват Харькова

Чернык также прокомментировал информацию от российского оппозиционного издания "Медуза" о том, что президент РФ Владимир Путин может завершить войну, когда захватит Харьков. Эксперт считает, что для захвата города-миллионника России нужен полноценный армейский корпус в количество 40 тыс. бойцов, много бронетехники, артиллерийских систем и т.д.

"Нет этого, и не видно, чтобы они там это концентрировали. Такой массив движения войск нельзя полностью спрятать. Это не кролик, которого можно запихнуть в картуз иллюзиониста. Это огромная масса людей, техники. Если эти колесики приводить в действие, то это обязательно будет заметно нашим средствам радиотехнической разведки и не только", – объяснил Чернык.

Напомним, по информации из статьи издания The Economist, война в Украине вряд ли продлится еще несколько лет, вместо этого может быть приостановлена уже в 2024 году. Следующие 5-8 месяцев станут решающими, однако об освобождении оккупированных территорий говорить рано.

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