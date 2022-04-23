Украина может выйти из любых переговорных процессов: Зеленский назвал условие

Люди, находящиеся на временно оккупированных территориях, должны знать и не помогать оккупантам, отметил президент.

Если будут уничтожены наши люди в Мариуполе, если будет провозглашен псевдореферендум в новых псевдореспубликах – Украина выйдет из любых переговорных процессов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 23 апреля.

"Но люди наши, находящиеся на временно оккупированных территориях, должны знать и не помогать оккупантам", — отметил он.

Напомним, по словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, российская сторона не передавала Украине ни одного нового документа, касающегося будущего мирного соглашения между странами. Из Кремля прибыли только предложения к формульному документу, подготовленному украинской делегацией. Следует отметить, что на сегодняшний день есть один формульный документ — Стамбульское коммюнике, которое Украина передала российской стороне.

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