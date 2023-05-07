Украина может взять войска РФ в заложники в Крыму, Путин это не переживет – Фукуяма

Украинские военные могут просто отрезать Крым от РФ.

Крым — уязвимое место России, поскольку после освобождения Херсонской и Запорожской областей Украина сможет по существу отсечь полуостров от других оккупированных территорий. Даже не придется вводить войска, поскольку все российские силы, в сущности, окажутся в заложниках.

Об этом заявил политолог и философ Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма, пишет Радио Свобода.

По его словам, на текущем этапе после некоторой паузы все ждут украинского контрнаступления, которое может положить конец этой войне.

"Если украинцы освободят две области на юге, Херсонскую и Запорожскую, тогда, я думаю, будут возможны реальные переговоры. Тогда возможно будет прекращение огня, которое продлится некоторое время", — заявил он.

Если бы переговоры проходили сейчас, они были бы не в пользу Украины, поскольку пришлось бы отдать россиянам значительную часть украинской территории.

В то же время философ отмечает: если России придется уступить Крым во время переговоров, то неизвестно, как это переживет российский диктатор Владимир Путин, ведь Кремль уже много вложил в оккупацию полуострова.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что контрнаступление Вооруженных сил Украины предусматривает освобождение временно оккупированного Крыма. Однако несколько западных политиков предостерегают Украину от освобождения полуострова из-за угроз Путина применить в ответ ядерное оружие.

Руководство представительств российских госкомпаний во временно оккупированном Крыму получило указание готовиться к эвакуации. Соответствующая информация поступает как из государственных банков, так и Крымской железной дороги, что свидетельствует о комплексных мероприятиях по подготовке. В частности, эвакуироваться должны не только представители "верхушки", но и их семьи. Россияне маскируют это под "оплачиваемый отпуск".

В России раньше времени начали готовиться к контрнаступлению ВСУ. Там пропаганда создает информационное пространство для своих граждан с намерением "снизить потрясение".

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