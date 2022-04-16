Украина может заблокировать переводы в РФ и Белоруссию на 200 миллиардов гривен

Украина может заблокировать переводы в РФ и Белоруссию на 200 миллиардов гривен

Нацполиция инициировала дополнительный финконтроль относительно 7 тысяч компаний, имеющих российскую или белорусскую регистрацию, или российских или белорусских владельцев.

Украина может заблокировать переводы на около 200 млрд грн в Россию и Беларусь от связанных с этими странами компаний, чтобы эти деньги не могли использовать на ведение войны против Украины.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире единого телемарафона.

Енин рассказал, что Национальная полиция следит за операциями компаний, связанных с РФ и Беларусью, которые платят средства агрессору, они могут быть использованы для ведения войны против Украины.

По словам чиновника, Нацполиция инициировала дополнительный финансовый контроль в отношении около семи тысяч компаний, имеющих российскую или белорусскую регистрацию, или же российских или белорусских владельцев.

"И нами внедрены дополнительные рекомендации совместно с Национальным банком с целью анализа транзакций и контрактов, которые предусматривают выплаты валютных средств на территорию Российской Федерации", — пояснил он.

Если коммерческие банки прислушиваются к рекомендациям Нацполиции и НБУ, добавил Енин, "мы можем говорить, что до 200 млрд грн не будет допущено для выплаты на территорию РФ с соответствующей уплатой налогов и использования этих средств в интересах ведения боевых действий".

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что восстановление всех разрушенных домов в освобожденных от российских оккупантов украинских городах начнется в ближайшее время.