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Украина начала новое наступление в Курской области: у пропагандистов паника
Представители российских СМИ утверждают, что украинские военные стремятся уничтожить мосты через реку Сейм и ее притоки, чтобы усложнить логистику войск РФ.
Российские пропагандисты и медиа сообщают о попытке ВСУ прорваться в Курскую область. В частности, якобы взорван мост у границы.
Об этом сообщают Z-военные и местные СМИ.
По данным россиян:
в районе села Теткино Глушковского района зафиксированы интенсивные обстрелы;
вблизи населенного пункта Звание был взорван мост;
атака была отбита, а украинские подразделения отвергнуты.
«Пользуясь плохими погодными условиями, ВСУ пытаются подготовить атаку на еще одном участке в Курской области — к востоку от Теткино — в Глушковском районе. Машины разминирования пытаются делать проходы в минных полях, чтобы за ними снова отправить бронетехнику с десантом», — пишет канал «Операция z:
Пока официальной реакции власти нет. Ожидаем детали.
Ранее Сырский поделился деталями по Курской операции.