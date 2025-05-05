Украина начала новое наступление в Курской области: у пропагандистов паника

Курская операция / © ТСН.ua

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Российские пропагандисты и медиа сообщают о попытке ВСУ прорваться в Курскую область. В частности, якобы взорван мост у границы.

Об этом сообщают Z-военные и местные СМИ.

По данным россиян:

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в районе села Теткино Глушковского района зафиксированы интенсивные обстрелы;

вблизи населенного пункта Звание был взорван мост;

атака была отбита, а украинские подразделения отвергнуты.

«Пользуясь плохими погодными условиями, ВСУ пытаются подготовить атаку на еще одном участке в Курской области — к востоку от Теткино — в Глушковском районе. Машины разминирования пытаются делать проходы в минных полях, чтобы за ними снова отправить бронетехнику с десантом», — пишет канал «Операция z:

Пока официальной реакции власти нет. Ожидаем детали.

Ранее Сырский поделился деталями по Курской операции.