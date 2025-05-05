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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Украина начала новое наступление в Курской области: у пропагандистов паника

Представители российских СМИ утверждают, что украинские военные стремятся уничтожить мосты через реку Сейм и ее притоки, чтобы усложнить логистику войск РФ.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Курская операция

Курская операция / © ТСН.ua

Российские пропагандисты и медиа сообщают о попытке ВСУ прорваться в Курскую область. В частности, якобы взорван мост у границы.

Об этом сообщают Z-военные и местные СМИ.

По данным россиян:

  • в районе села Теткино Глушковского района зафиксированы интенсивные обстрелы;

  • вблизи населенного пункта Звание был взорван мост;

  • атака была отбита, а украинские подразделения отвергнуты.

«Пользуясь плохими погодными условиями, ВСУ пытаются подготовить атаку на еще одном участке в Курской области — к востоку от Теткино — в Глушковском районе. Машины разминирования пытаются делать проходы в минных полях, чтобы за ними снова отправить бронетехнику с десантом», — пишет канал «Операция z:

Пока официальной реакции власти нет. Ожидаем детали.

Ранее Сырский поделился деталями по Курской операции.

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Дата публикации
Количество просмотров
393
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