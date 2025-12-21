- Дата публикации
Украина начала охоту на "теневой флот" РФ - NYT
Сочетание атак на танкеры, НПЗ и платформы постепенно сужает возможности Москвы финансировать боевые действия.
Украина официально подтвердила серию успешных атак на нефтяные танкеры, используемые Россией для обхода международных санкций.
Об этом пишет NYT.
Украинские дроны поразили четыре судна «теневого флота» в акваториях Черного и Средиземного морей, напоминают журналисты.
Особенностью операций стала их география: три танкера были атакованы морскими дронами в Черном море, а еще один объект поразили воздушные дроны в Средиземном море — на расстоянии более 2000 км от украинских границ. Кроме того, за последние десять дней зафиксировано четыре попадания по нефтедобывающим платформам РФ в Каспийском море.
Эксперты выделяют несколько ключевых целей новой стратегии Киева:
удары направлены на удорожание логистики, повышение страховых тарифов и создание финансовых препятствий для российского нефтяного экспорта
поскольку нефть является основным источником доходов Кремля для ведения войны, Украина пытается максимально ограничить этот ресурс.
атаки являются призывом к западным партнерам усилить санкционное давление на «теневой флот», насчитывающий сотни старых судов под иностранными флагами.
«Раньше Киев избегал ударов по нефтяной инфраструктуре из-за рисков для мировых цен, однако нынешнее изменение тактики свидетельствует о намерении взорвать экономический фундамент российской агрессии. Сочетание атак на танкеры, НПЗ и платформы постепенно сужает возможность Москвы финансировать боевые действия», — пишет издание.
Напомним, подразделения Сил обороны Украины поразили мощности нефтеперерабатывающего завода «Славнефть-ЯНОС» в Ярославской области РФ.
А в ночь на 12 декабря беспилотники атаковали НПЗ в российском городе Ярославль, что в более чем 700 километрах от государственной границы с Украиной.