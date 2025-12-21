Украина начала охоту на "теневой флот" РФ - NYT

Танкер / © Associated Press

Украина официально подтвердила серию успешных атак на нефтяные танкеры, используемые Россией для обхода международных санкций.

Об этом пишет NYT.

Украинские дроны поразили четыре судна «теневого флота» в акваториях Черного и Средиземного морей, напоминают журналисты.

Особенностью операций стала их география: три танкера были атакованы морскими дронами в Черном море, а еще один объект поразили воздушные дроны в Средиземном море — на расстоянии более 2000 км от украинских границ. Кроме того, за последние десять дней зафиксировано четыре попадания по нефтедобывающим платформам РФ в Каспийском море.

Эксперты выделяют несколько ключевых целей новой стратегии Киева:

удары направлены на удорожание логистики, повышение страховых тарифов и создание финансовых препятствий для российского нефтяного экспорта

поскольку нефть является основным источником доходов Кремля для ведения войны, Украина пытается максимально ограничить этот ресурс.

атаки являются призывом к западным партнерам усилить санкционное давление на «теневой флот», насчитывающий сотни старых судов под иностранными флагами.

«Раньше Киев избегал ударов по нефтяной инфраструктуре из-за рисков для мировых цен, однако нынешнее изменение тактики свидетельствует о намерении взорвать экономический фундамент российской агрессии. Сочетание атак на танкеры, НПЗ и платформы постепенно сужает возможность Москвы финансировать боевые действия», — пишет издание.

Напомним, подразделения Сил обороны Украины поразили мощности нефтеперерабатывающего завода «Славнефть-ЯНОС» в Ярославской области РФ.

А в ночь на 12 декабря беспилотники атаковали НПЗ в российском городе Ярославль, что в более чем 700 километрах от государственной границы с Украиной.