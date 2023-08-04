Украина начала переговоры с США о гарантиях безопасности: Госдеп назвал акценты

Гарантии безопасности усилят прогресс Украины на пути к будущему членству в евроатлантическом сообществе.

Украина начала переговоры с США о двустороннему соглашению о гарантиях безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Украинскую делегацию на переговорах возглавил глава офиса президента Андрей Ермак. По его словам, США стали первой страной, с которой Украина начала обсуждать двустороннее соглашение о гарантиях.

В ОП также заявили, что гарантии должны усилить прогресс Украины на пути к членству в ЕС и НАТО, что является "конечной целью и надежной гарантией безопасности".

Как отмечается, представители Государственного департамента, Министерства обороны и Совета национальной безопасности США встретились с украинскими коллегами, чтобы начать переговоры по долгосрочным обязательствам в области безопасности между двумя странами.

В Госдепе объяснили, на чем будут сфокусированы двусторонние обязательства по безопасности:

на обеспечении Украины устойчивыми силами, способными защищать Украину и сдерживать российскую агрессию в будущем

на поддержке и повышении эффективности и прозрачности украинских оборонных институтов и промышленности

на поддержке программы реформ, которая будет способствовать эффективному управлению, необходимому для продвижения к евроатлантическим целям Украины

Ранее президент США Джо Байден подчеркнул, что Украине могут предоставить гарантии безопасности по аналогии с Израилем, которые не предполагают вступления в НАТО.

12 июля Офис президента опубликовал полный текст декларации "Большой семерки" (G7), содержащей гарантии безопасности для Украины.

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