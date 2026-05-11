Украина начала перехватывать инициативу на фронте: в WP объяснили причины

Ситуация на передовой в начале года продемонстрировала динамику, которую еще несколько месяцев назад трудно было спрогнозировать: украинские силы начали освобождать больше территорий, чем удается оккупировать российской армии. Хотя эти успехи пока не являются стратегическим прорывом, они свидетельствуют о постепенном истощении наступательного потенциала врага.

Об этом говорится в материале аналитика Славека Загурского для издания WP Wiadomości.

Потери РФ на фроне — что известно

Согласно данным анализа, в апреле российские войска потеряли контроль над примерно 120 квадратных километров территорий. Для сравнения, в январе россияне захватили более 240 кв. км, но уже в феврале этот показатель упал до 126 кв. км. В то же время Силы обороны Украины еще зимой начали наращивать темпы деоккупации: 140 кв. км в январе и 180 кв. км в феврале, преимущественно на южном направлении.

Всего за время войны Украина вернула под свой контроль около 75-76 тысяч квадратных километров. В настоящее время под оккупацией остается около 18% площади страны (108–110 тыс. кв. км), половину из которых Россия захватила еще до 2022 года. Аналитик отмечает, что апрельские успехи позволили вернуть лишь 0,02% территории страны, поэтому дальнейшее продвижение будет затруднено из-за плотных оборонительных линий.

Ключевые проблемы армии РФ

Первым критическим фактором для Кремля стали кадровые потери, которые уже не удается полностью компенсировать. По данным украинской стороны, за декабрь-апрель Россия смогла мобилизовать около 148 тысяч человек, тогда как ее потери за этот же период составили почти 157 тысяч солдат.

Автор подчеркивает, что еще год назад у Кремля был положительный баланс набора. Однако сейчас количество добровольцев в РФ значительно сократилось, а цена поддержания темпов наступления постоянно растет.

Вторым фактором выступает погода. Весеннее бездорожье и размокшая почва традиционно тормозят логистику и движение тяжелой техники. Поэтому темпы продвижения армии РФ упали до рекордно низких значений.

«В прошлом году россияне продвигались на несколько сотен метров в день, местами до 1-2 километров, но без непрерывности и с частыми отступлениями линии фронта. Потому в среднем в районах боевых действий продвижение составляло около 150 метров в день… В настоящее время средний темп продвижения снизился до 30-70 метров в день, в зависимости от района боевых действий, и на южном фронте россияне по-прежнему отстают», — отмечает аналитик.

Политическое и психологическое значение

Несмотря на то, что на фронте противостоят две истощенные армии, способность Украины перехватывать инициативу имеет немаловажное значение. Славек Загурский считает, что сейчас появились первые признаки того, что ВСУ могут диктовать условия на тактическом уровне.

«В ближайшие месяцы станет ясно, является ли ситуация в начале года лишь краткосрочным следствием погоды, усталости российских войск и ротации частей, или это начало постепенного замедления наступательных возможностей России. Пока ситуация на фронте остается стабильной, но уже месяц украинцы сохраняют инициативу и отвоевали больше территории, чем потеряли», — заключает автор.

Напомним, при текущих условиях на фронте в Украине россиянам понадобится более 30 лет, чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей. Однако именно контроль над Донбассом является официальным условием диктатора РФ Владимира Путина для прекращения огня.

Также российская армия не достигла никакого существенного прогресса на поле боя, и ни один крупный город не перешел под контроль россиян. По данным экспертов, российские войска не смогли добиться никакого значимого оперативного прогресса за последний год.

