Украина начинает возвращать территории: потери шокировали даже Кремль, а ВСУ перехватили инициативу на фронте — ISW

ВСУ держат фронт / © Associated Press

ВСУ осуществили серию контратак в разных районах театра военных действий в течение последних месяцев, одержав наибольшие победы на поле боя с момента вторжения Украины в Курскую область в августе 2024 года.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

«Силы обороны отразили значительную часть Купянска, начиная с ноября 2025 года, освободили более 400 квадратных километров на юге Украины зимой и весной 2026 года. А с конца апреля 2026 года уволили несколько населенных пунктов в Запорожской области», — отметили эксперты.

Украинские контратаки на юге Украины создали каскадные оперативные и стратегические последствия против продолжающегося весенне-летнего наступления России на «пояс крепостей», заставивший Россию выбирать между защитой от украинских контратак или распределением человеческих ресурсов и сил в приоритетных секторах.

Ужесточенная украинская ударная кампания средней дальности против российской логистики, военной техники и живой силы с начала 2026 года также ухудшила способность российских войск осуществлять наступательные операции на всем театре военных действий.

Что говорит Сырский об успехах ВСУ

Главком Александр Сырский отмечал, что количество наступательных действий Украины по состоянию на 14 мая превышало количество наступательных действий российских войск, что может свидетельствовать о том, что Украина совершает больше активных контратак.

Сырский объяснял недавние успехи Украины на поле боя систематическими усилиями Украины по уменьшению боевой мощи России и способности оккупантов поддерживать штурмовые операции путем постоянного нанесения ударов по российской живой силе.

«Министерство обороны России пытается набрать достаточно личного состава, чтобы компенсировать потери, а уровень набора российского персонала упал ниже уровня замещения, заключив всего 70 500 контрактов на военную службу в первом квартале 2026 года», — добавили аналитики.

Ранее сообщалось, что ВСУ достигли преимущества над российской армией на поле боя в использовании БпЛА. Это преимущество украинских военных не только остановило российское продвижение, но и способствовало значительным и успешным контратакам сил обороны.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что ежедневно украинские войска БпЛА выполняют более 11 тысяч боевых вылетов. В то же время количество нанесенных ударов в марте на 50% больше, чем в феврале. В частности, было произведено более 350 ударов средней дальности.

Аналитики говорят, что усилия ВСУ по сдерживанию и отвержению российских войск на юге Украины оказывают каскадный эффект на другие участки фронта. Это заставляет оккупантов выбирать между обороной от контратак и выделением бойцов и техники для наступательных операций в других направлениях.

