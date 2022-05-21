Украина начнет масштабное контрнаступление на Донбассе через полтора-два месяца – расследователи CIT

Журналисты-расследователи считают, что у Украины есть все необходимые ресурсы и она может перейти в контрнаступление на Донбассе уже через полтора-два месяца.

Сейчас центр боевых действий переместится на Донбасс и стороны перейдут к позиционным боям.

Об этом рассказал основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев в интервью изданию "Медуза".

По его мнению, Россия будет при этом пытаться захватить некоторые населенные пункты Донбасса и проводить показательные суды над украинскими защитниками Мариуполя.

Левиев также заявил, что когда ВСУ перейдут к контрнаступлению для освобождения территорий, то пытаться отрезать пути снабжения российской армии.

"Примерно через полтора-два месяца украинская сторона начнет масштабное контрнаступление. Запрос на это в обществе очень сильный. Украинские генералы и сам Зеленский в этом плане к обществу прислушиваются. Ресурсы для этого есть. Военное положение в Украине введено. Новая техника у них уже появляеться", — рассказал основатель CIT.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ по состоянию на 21 мая, оккупанты готовятся наступать на Славянском направлении и бьют по Донбассу из всего, что есть.

Победа для Украины – это возвращение к 24 февраля, а потом – забрать и остальную территорию: интервью Зеленского – ТСН

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