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Украина национализировала имущество Дерипаски и братьев Ротенбергов на миллиарды гривен: перечень

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Украина национализировала имущество Дерипаски и братьев Ротенбергов на миллиарды гривен: перечень

Украина национализировала имущество Олега Дерипаски и других олигархов РФ. / Фото: Getty Images

Украина национализировала активы подсанкционных коммерческих структур и их владельцев.

Высшим антикоррупционным судом приняты решения о применении санкций к ряду коммерческих структур и их владельцев. В государственный бюджет Украины поступили активы на миллиарды гривен нескольких приближенных к Кремлю российских олигархов.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Сотрудники ГБР разоблачили десятки компаний, аффилированных с российскими собственниками, деятельность которых подпадала под действие Закона Украины "О санкциях". Среди конечных бенефициаров этих коммерческих структур российские олигархи приближены к Путину. В частности, братья Аркадий и Игорь Ротенберги, Олег Дерипаска, Евгений Гинер.

В собственность нашего государства национализированы следующие активы представителей олигархата страны-агрессора:

  • ООО "Глуховский карьер кварцитов" и ООО "Николаевский глиноземный завод" (Дерипаска, ориентировочная стоимость 10 млрд грн);
  • ТРЦ "Ocean Plaza", ориентировочной стоимостью свыше $350 млн. (Ротенберги).
  • 88,89% акций АО "Первый инвестиционный банк" (Гинер).

Также арестован судом и рассматривается ВАКС вопрос национализации следующих активов:

  • ЧАО "Ровнооблэнерго" (93,2%),
  • АО "Херсоноблэнерго" (99,9%),
  • АО "Черновцыоблэнерго" (96,8%),
  • АО "Житомироблэнерго" (95,5%),
  • ЧАО "Кировоградоблэнерго" (72,9%), а также семь гостиниц и два ТРЦ, общей стоимостью 2 млрд грн (Гинер).

Также национализированы разные части уставного капитала и имущество россиян в других важных стратегических отраслях украинской экономики. В частности, это 100% ООО "Авангард-Виларти", которое кроме "Оушен Плаза Проджект (Кипр) ЛТД" владеет еще компанией Ethoder Investments Limited и 66,65% "Инвестиционного союза "Лыбидь".

"Структуры, подконтрольные Олегу Дерепаске, также принимали участие в расширении и реконструкции Днепро-Бугского морского порта. В доход государства возвращены земельные участки и недвижимое имущество в разных регионах Украины, сотни единиц специальной и грузовой техники. Владельцы других национализированных Украиной активов – россияне Александр Пономаренко и Александр Скоробогатько", — сообщили в ГБР.

Национализированы сотни производственных помещений, техники, складов, которые россияне использовали в Украине для обогащения

Напомним, в Крыму оккупанты "национализировали" квартиру Зеленской и здание крымскотатарского Меджлиса.

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Дата публикации
Просмотры
1057
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