Украина находится в самом хрупком моменте за более чем два года войны – Bloomberg

Российские ракетные удары по энергетической системе Украины, бомбардировки Харькова и продвижение врага вдоль фронта вызывают беспокойство, что военные усилия Киева приближаются к перелому.

Страшная нехватка боеприпасов и живой силы на фронте и пробелы в противовоздушной обороне свидетельствуют о том, что Украина находится в самом хрупком моменте за более чес два года войны.

Об этом сообщает Bloomberg ссылаясь на слова знакомых с ситуацией западных чиновников.

Угроза краха украинской обороны

Один из собеседников издания сказал, что риск заключается в крахе украинской обороны – событии, которое позволит Кремлю осуществить значительный прогресс впервые с начальных этапов войны.

"Следующие несколько месяцев станут самым тяжелым испытанием для Украины, поскольку общественность будет истощена войной, особенно в городе Харьков на востоке страны, который подвергся особому обстрелу", — отмечается в статье.

В то же время, российские войска получают преимущество от увеличения разрыва в поставке боеприпасов. По словам одного чиновника, РФ намерена обеспечить 6 млн снарядов в этом году благодаря наращенному производству и поставкам из Северной Кореи и Ирана.

На фоне этого до сих пор остается заблокированным пакет помощи для Украины от США на 60 млрд долл., ставший жертвой внутренней политической борьбы. Как утверждают источники, если эти средства не поступят, для Украины не будет альтернативы в самый трудный момент.

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США не видят никаких признаков неизбежного прорыва российских войск

Пока что украинские войска пытаются удержать на фронте линию продвижения оккупантов, после того как ВСУ не смогли отбить у врага захваченную территорию, что было целью в прошлом году. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, РФ может мобилизовать до 300 тыс. новых войск до 1 июня.

"США не видят никаких признаков неизбежного прорыва российских войск, заявил американский чиновник на условиях анонимности. Но моральное состояние Украины низкое, и нельзя исключить возможность коллапса ее армии, сказал другой чиновник на условиях анонимности", – говорится в публикации.

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В материале также обращается внимание, что уничтожение 11 апреля Трипольской ТЭС – крупнейшего производителя электроэнергии в регионе вокруг Киева – повысило уязвимость страны к ракетным ударам. Через несколько часов после атаки Зеленский назвал отсутствие ПВО "наибольшей проблемой".

Успехи РФ на фронте

Российские войска также развернули огонь по всей линии фронта и добились незначительных успехов после захвата Авдеевки. Оккупанты пытаются закрыть стратегически ключевые точки, такие как Часов Яр.

Авторы указывают, что основную обеспокоенность вызывает Харьков, который российские войска пытались и не сумели захватить в начале войны. Враг атакует город баллистическими ракетами С-300 и планировочными бомбами, опустошая жилые районы и уничтожив почти все местные энергетические мощности.

Как показал февральский опрос группы "Рейтинг", впервые с начала полномасштабного вторжения менее половины украинцев верят, что страна может вернуть всю захваченную Россией территорию. И хотя большинство украинцев все еще верят в победу, они все чаще сомневаются, что это может означать.

К слову, накануне Зеленский заверил, что у Украины есть план нового контрнаступления и она способна победить российскую армию. Но для этого нужно современное оружие.

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