Украина находится в смертельной опасности без помощи Запада – Зеленская

Елена Зеленская отметила, что помощь Запада для украинцев – это вопрос жизни.

Первая леди Украины Елена Зеленская предупредила, если страны Запада не продлят финансовую поддержку, украинцам грозит "смертельная опасность".

Первая леди Украины дала интервью BBC через день после того, как сенаторы-республиканцы в США заблокировали ключевой законопроект о помощи Украине. Пакет помощи предусматривал военную поддержку более чем на 60 миллиардов долларов.

Через несколько часов после очередной российской ракетной атаки Зеленская сказала: "Если устанет мир, они просто позволят нам погибнуть".

Белый дом предупредил, что средства США для Украины могут скоро закончиться, но республиканцы задержали соглашение о предоставлении дополнительной помощи. Основной причиной стали разногласия с демократами по поводу необходимости укрепления границы с Мексикой и усиления иммиграционной политики.

Президент Байден заявил, что невозможность согласовать помощь Украине станет "подарком" президенту Владимиру Путину. Байден предупредил, что история "строго рассудит тех, кто отвернулся от дела свободы".

С момента полномасштабного вторжения России в Украину прошло почти два года, первая леди серьезно обеспокоена задержками в финансировании.

В эксклюзивном интервью, которое выйдет на BBC в это воскресенье, она сказала, что угроза замедления помощи – это "смертельно опасно" для Украины.

Елена Зеленская сказала: "Нам очень нужна помощь. Если простыми словами, мы не можем устать от этой ситуации, потому что иначе мы погибнем. А если устанет мир, они просто позволят нам погибнуть".

Первая леди продолжила: "Нам очень больно, когда мы видим знаки того, что страстное желание помогать может уменьшаться".

"Для нас это вопрос жизни, поэтому нам действительно больно за этим наблюдать".

Великобритания также призывает политиков в Вашингтоне согласовать помощь для Украины.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон во время визита в Вашингтон на этой неделе заявил, что США являются "стержнем" западной коалиции, поддерживающей борьбу Украины против России.

Кэмерон призвал США не делать Путину "рождественский подарок", блокируя миллиарды долларов финансовой поддержки, необходимой для продолжения войны против российских войск.

Страны, которые оказали больше всего военной помощи Украине (в миллиардах долларов), по состоянию на 31 октября 2023 года / Фото: Украинская служба ВВС

Очевидно, что отношение международного сообщества к Украине начало меняться.

Абсолютную поддержку Вашингтона уже сложно гарантировать – однако война в Украине далека от окончания.

Украина удивила мир, когда в феврале 2022 смогла дать отпор армии Кремля. Многие западные страны в ответ удивили энтузиазмом, с которым они поддержали украинцев. Однако Украина не может держать борьбу на таком же уровне без помощи других стран. Предупреждение первой леди, кажется, направлено на то, чтобы в этом не осталось сомнений.

Как сообщалось, Сенат США не поддержал помощь Украине. Законопроект получил всего 45 голосов из 60 необходимых. Против проголосовали 48 сенаторов.

Между тем, Reuters со ссылкой на источник пишет, что президент Джо Байден готов к компромиссам с республиканцами относительно мигрантов, чтобы принять помощь Украине. Белый дом и Конгресс США пытаются заключить соглашение, в котором одновременно была бы помощь Украине и дополнительное финансирование для препятствования нелегальной миграции.

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