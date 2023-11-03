Украина находится в стадии догоняющего: военный эксперт – о проблеме РЭБ

В стране-агрессоре России развивали радиоэлектронную борьбу (РЭБ), поскольку понимали огромное преимущество стран НАТО в высокоточном вооружении.

Об этом рассказал военный эксперт, главный редактор издания Defense Express Олег Катков в эфире "Эспрессо".

"Относительно средств РЭБ, снимаем розовые очки. Давайте будем честными, Украина находится в стадии догоняющего. Начнем с того, что в РФ создан отдельный род войск и довольно давно, и специального под него делались новые образцы комплексов радиоэлектронной борьбы. В России развивали РЭБ, потому что там понимали огромное преимущество стран НАТО в высокоточном вооружении, в высокотехнологичности оружия, для них РЭБ это средство привлечь противника на свой уровень. То есть у НАТО есть спутниковая навигация, современная цифровая связь и прочее, поэтому в России сделали на РЭБ огромную ставку. Украина в этом вопросе догоняет РФ", — прокомментировал военный эксперт.

Также читайте В США убеждены, что насущная потребность поддержки Украины остается

По словам Каткова, вопрос радиоэлектронной борьбы имеет стратегическое значение, есть огромный момент в отношении упоминания о создании такой системы как "Покрова".

"Система РЭБ "Покрова" должна защитить и создать на максимальной территории как прифронтовой, так и тыловой, сплошное поле, которое позволит заменять координаты спутниковой навигации, так называемый спуфинг, или просто заглушить спутниковую навигацию. Это имеет огромное значение, потому что это делается для того, чтобы российское дальнобойное вооружение, например, враждебные Shahed, у которых базовая система навигации есть спутниковая, соответственно, без такой системы сможет работать только примитивный автопилот и погрешность будет составлять 5% на дальность. 5% этой дальности будет там, где он может найтись. Соответственно, погрешность поражения целей будет огромна. И это нивелирование всех этих Shahed сразу при условии, если будет сплошное поле такой системы РЭБ", — пояснил Олег Катков.

Напомним, США выделили Украине пакет военной помощи на 425 миллионов долларов.

Читайте также: