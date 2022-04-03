Украина налаживает новые логистические цепочки для экспорта со странами ЕС, — министр инфраструктуры

Украина адаптируется к новым условиям.

Украина продолжает настаивать на усилении санкций против России и Беларуси со стороны ЕС, а также полном закрытии доступа к портам и автомобильной сети для стран-агрессоров и их приспешников. В то же время, ведется активная дискуссия по поиску решений для восстановления мощностей украинской экономики и налаживания новых логистических путей.

Об этом шла речь во время онлайн-встречи с главой Генерального директората по транспорту Еврокомиссии Генриком Гололеем, сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

“У нас хорошая новость — наконец-то на самом высоком уровне ЕС получили подтверждение возможности старта процесса либерализации грузового транзита из Украины в страны Европейского Союза. Как и в случае с соглашением об Совместном авиационном пространстве Украины с ЕС, его будут ратифицировать все государства-члены”, — рассказал министр.

Благодаря этому Украина сможет беспрепятственно доставлять экспортную продукцию на западные рынки. В настоящее время правительство работает над тем, чтобы поддерживать бесперебойность работы украинской логистической системы, в частности железной дороги и Дунайских портов. Также было принято решение о дополнительном покрытии рисков страховым компаниям.

“В связи с военной агрессией сейчас полноценно работают лишь некоторые украинские морские порты. Их роль в новых условиях приобретает приоритетное значение. Поэтому принято решение о предусмотренном возмещении для фрахтователей, операторов, владельцев морских судов и судов внутреннего плавания, ходящих под флагом Украины и под флагами иностранных государств”, — объясняет Кубраков.

По словам министра, аналогичная система возмещения действует для владельцев и операторов подвижного состава, допущенного к обращению по железным дорогам пути европейского стандарта во время его пребывания на территории Украины.

Такое решение необходимо для перенаправления грузопотоков в основные экспортные рынки новыми логистическими цепочками. Ведь до войны 70-80% экспортного товарооборота основных грузов (зерно, руда, черные металлы и т.п.) происходило именно через порты.

Фото: Александр Кубраков

“Сейчас Украина адаптируется к новым условиям. Возобновляет работу в экономике, строит новые логистические маршруты. После победы над врагом мы будем сильнее и опытнее”, — отметил министр.

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