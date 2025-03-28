Украина нанесла авиаудар по месту запуска вражеских дронов в России

Украинские летчики нанесли удар по вражескому объекту в Брянской области РФ / © Associated Press

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Воздушные силы СЗУ нанесли авиаудар по пограничному пункту пропуска «Погар» в Брянской области РФ. С этой локации неоднократно фиксировали запуски российских ударных дронов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

«Этот авиаудар стал ответом на цинические действия армии государства-агрессорки, которая продолжает террор против Украины ежедневными запусками десятков ударных дронов по населенным пунктам, разрушает гражданскую инфраструктуру и жилые дома, убивает мирных украинских граждан», — говорится в сообщении.

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Авиаударом, нанесенным в четверг, 27 марта, уничтожена военная инфраструктура пункта пропуска вместе со средствами связи и радиоэлектронной борьбы, система видеонаблюдения и другие технические средства.

По предварительной информации, ликвидировано от 15 до 40 окупантов.

«Уничтожение указанного пункта пропуска снижает потенциал врага по ведению боевых действий против подразделений Сил обороны Украины в Сумской области и на Курском направлении», — подчеркнули в Генштабе.

Напомним, ранее украинские летчики нанесли успешный удар по пункту управления российского пограничного залога в селе Глотово Белгородской области РФ.