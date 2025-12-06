- Дата публикации
Украина нанесла удар по Рязанскому НПЗ и заводу, производящему боеприпасы для армии РФ
Украина атаковала критическую инфраструктуру России.
Силы обороны Украины в ночь на 6 декабря поразили инфраструктуру Рязанского нефтеперерабатывающего завода в России, а также объект военного производства на временно оккупированной территории Луганской области.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Telegram.
В Генштабе отметили, что в результате удара по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу зафиксировано прямое попадание в технологическую установку.
«В ночь на 6 декабря Силы обороны Украины нанесли удар по инфраструктуре Рязанского нефтеперерабатывающего завода. Зафиксировано попадание в цель и поражение установки низкотемпературной изомеризации. Степень нанесенных повреждений уточняется», — сообщили в Генштабе.
В ведомстве отметили, что Рязанский НПЗ входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Российской Федерации и обеспечивает вооруженные силы РФ бензином, реактивным топливом и дизельным ресурсом.
«Рязанский НПЗ, с проектной мощностью 17.1 млн тонн нефти в год, входит в ряд крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ. Производит бензины А-92/95/98/100, реактивное топливо, дизель и т.д. Задействован в обеспечении вооруженных сил российских оккупантов», — говорится в сообщении.
Кроме того, по данным Генштаба, Силы обороны нанесли огневое поражение Алчевскому металлургическому комбинату на временно оккупированной территории Луганской области.
«На этом предприятии, среди прочего, изготавливаются корпуса для артиллерийских снарядов», — отметили в штабе.
Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 6 декабря беспилотники поразили Рязанский НПЗ нефтеперерабатывающий завод — это уже девятый удар по объекту с начала 2025 года.