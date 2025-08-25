Украина напечатала 3D-авиабомбу для дронов: первые фото и подробности

Украинское изделие похоже на MAM-L / © Defense Express

В ходе недавней выставки новейших украинских оборонных разработок для президента Владимира Зеленского и премьер-министра Канады Марка Карни привлекла внимание новая малогабаритная авиабомба. Судя по опубликованным кадрам, она вероятно создана по мотивам турецкой MAM-L компании Roketsan, предназначенной для ударных беспилотников Bayraktar TB2.

Об этом сообщает Defense Express.

MAM-L. / © Defense Express

На фотографиях видно, что украинская авиабомба имеет схожую конструкцию стабилизаторов и управляющих поверхностей, а сверху расположена выпирающая часть, предположительно выполняющая функцию крепления на пилон самолета или ударного БПЛА, аналогично MAM-L.

Из-за недостаточного освещения сложно четко разглядеть носовую часть изделия, но, вероятно, там расположена полуактивная лазерная головка самонаведения, как у MAM-L. В задней части украинской авиабомбы виден дополнительный блок, которого нет в турецкой версии.

Особое внимание привлекает текстура корпуса и стабилизаторов, что указывает на возможное использование 3D-печати. Традиционно корпус MAM-L изготавливается из металла, и пока неизвестно, с какой целью избрали такой материал. Основным и сложным элементом в любом случае остается система наведения.

Bayraktar TB2 из MAM-L и MAM-C во время выставки. / © Defense Express

Новая авиабомба, вероятно, предназначена для использования с ударными БПЛА, такими как Bayraktar TB2 или тяжелыми бомбардировщиками, способными поднимать боеприпасы весом около 22 кг.

Пока это лишь предварительные предположения, и настоящее назначение и технические характеристики изделия еще остаются неизвестными. Однако внешнее сходство с MAM-L позволяет предположить, что украинские инженеры двигаются в направлении разработки собственных управляемых боеприпасов для беспилотников.

Также напомним, что в сети опубликована фотография производства новой украинской крылатой ракеты "Фламинго".