Украина напечатала 3D-авиабомбу для дронов: первые фото и подробности
На выставке оборонных разработок в Украине показали новую малогабаритную управляемую авиабомбу, которая, вероятно, напечатана на 3D-принтере и вдохновлена турецкой MAM-L.
В ходе недавней выставки новейших украинских оборонных разработок для президента Владимира Зеленского и премьер-министра Канады Марка Карни привлекла внимание новая малогабаритная авиабомба. Судя по опубликованным кадрам, она вероятно создана по мотивам турецкой MAM-L компании Roketsan, предназначенной для ударных беспилотников Bayraktar TB2.
Об этом сообщает Defense Express.
На фотографиях видно, что украинская авиабомба имеет схожую конструкцию стабилизаторов и управляющих поверхностей, а сверху расположена выпирающая часть, предположительно выполняющая функцию крепления на пилон самолета или ударного БПЛА, аналогично MAM-L.
Из-за недостаточного освещения сложно четко разглядеть носовую часть изделия, но, вероятно, там расположена полуактивная лазерная головка самонаведения, как у MAM-L. В задней части украинской авиабомбы виден дополнительный блок, которого нет в турецкой версии.
Особое внимание привлекает текстура корпуса и стабилизаторов, что указывает на возможное использование 3D-печати. Традиционно корпус MAM-L изготавливается из металла, и пока неизвестно, с какой целью избрали такой материал. Основным и сложным элементом в любом случае остается система наведения.
Новая авиабомба, вероятно, предназначена для использования с ударными БПЛА, такими как Bayraktar TB2 или тяжелыми бомбардировщиками, способными поднимать боеприпасы весом около 22 кг.
Пока это лишь предварительные предположения, и настоящее назначение и технические характеристики изделия еще остаются неизвестными. Однако внешнее сходство с MAM-L позволяет предположить, что украинские инженеры двигаются в направлении разработки собственных управляемых боеприпасов для беспилотников.
