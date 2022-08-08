Украина направила ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на Запорожскую АЭС

Российская Федерация продолжает акты ядерного терроризма по отношению к объектам Запорожской АЭС и ее персонала.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал генерального секретаря ООН и МАГАТЭ направить миссию по безопасности на захваченную россиянами Запорожскую атомную электростанцию.

Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что согласно международным нормам, актом ядерного терроризма считается уже само нападение на объект, где работают с ядерными или радиологическими материалами.

"Как Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека в первую очередь заявляю о вопиющей угрозе от пребывания российских военных на Запорожской АЭС не только для десятков миллионов украинцев, но и для всего мира. Разрушительные последствия ядерного терроризма и распространения радиоактивности не "уважают" государственные границы, а радиоактивные выбросы распространяются неконтролируемо, последствия радиоактивного загрязнения остаются на десятки лет", — подчеркнул он.

Лубинец напомнил, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси в официальном заявлении констатировал нарушение пяти из семи основополагающих принципов ядерной безопасности, а именно: нарушена физическая целостность объекта, его постоянная работоспособность, стабильный персонал, способный работать, бесперебойное питание и бесперебойное питание осуществление радиационного мониторинга.

"В очередной раз призываю Генерального секретаря ООН, МАГАТЭ и все мировое сообщество принять возможные меры для направления безопасной миссии на Запорожскую АЭС, полностью демилитаризовать территорию АЭС и предоставить гарантии безопасности сотрудникам атомной станции и жителям города Энергодар для обслуживания станции. Сегодня подготовлены и отправлены соответствующие письма". – отметил он.

Напомним, российские оккупанты 5 августа во временно захваченном Энергодаре снова устроили провокацию, открыв огонь в направлении Запорожской АЭС.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил атаку на Запорожскую АЭС и призвал предоставить доступ к АЭС для специалистов МАГАТЭ после очередного обстрела станции российскими захватчиками.

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