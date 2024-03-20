Украина наращивает производство оружия, но есть одно "но": сенсационные подробности The Washington Post

Производство утроилось в 2023 году и, как ожидается, вырастет в шесть раз в этом году.

До вторжения России в феврале 2022 г. Украина практически не производила оружия, но сейчас местная оружейная промышленность переживает настоящий бум.

Об этом пишет The Washington Post.

"Производство вырастет в шесть раз"

Заводы производят снаряды, минометные мины, военную технику, ракеты и другие предметы, имеющие решающее значение для военных усилий. Производство утроилось в 2023 году и, как ожидается, вырастет в шесть раз в этом году, заявил премьер-министр Денис Шмигаль на заседании украинского правительства в январе.

Местного производства недостаточно, чтобы компенсировать потерю международной поддержки, особенно оружия из Соединенных Штатов. Но в условиях, когда пакет помощи в размере 60 миллиардов долларов застопорился в Конгрессе, внутреннее производство более важно, чем когда-либо.

По словам Михаила Федорова, министра цифровой трансформации, Украина уже производит 90 процентов необходимой продукции, в частности, беспилотники, изменившие способ ведения войны.

Среди них — беспилотные летательные аппараты дальнего радиуса действия, которые в течение последних недель нанесли удары по нефтяным объектам в глубине России, а также морские беспилотники, которые нанесли серьезный ущерб Черноморскому флоту России и помогли восстановить морские пути для экспорта украинского зерна. Украина также производит минометные мины и артиллерийские снаряды советского образца калибра 122 мм и 152 мм.

Снаряды

Украинские оборонные компании также пытаются удовлетворить наибольшую потребность военных, производя собственные 155-мм снаряды стандарта НАТО, необходимые для артиллерийских систем, поставляемых западными странами, поддерживающими Украину.

Этих снарядов катастрофически не хватает на фронте, но представитель "Укроборонпрома", государственной оборонной компании, заявил, что производство не начнется до "второй половины этого года". Чиновник, говоривший на условиях анонимности из-за чувствительности вопросов национальной безопасности, не предоставил дальнейших подробностей.

"Отечественное производство — это выход"

Но президент Владимир Зеленский заявил, что отечественное производство является ключевым для того, чтобы Украина могла поддерживать свою оборону.

"Это выход", — сказал Зеленский в интервью Associated Press в декабре, обсуждая надежду на то, что Украина сможет полностью развить свою оборонную промышленность. По его словам, если эти стремления будут реализованы, планы России "по дестабилизации, экспансии и оккупации Украины закончатся".

Острые потребности

Хотя Украина имеет производственные мощности и определенные сырьевые ресурсы, в частности сталь, военные сейчас остро нуждаются в вооружении.

"К сожалению, я могу сказать, что без помощи наших западных партнеров, наших друзей, в том числе из Соединенных Штатов, мы не сможем полностью удовлетворить потребности Вооруженных сил Украины", — сказал Максим Поливянный, заместитель генерального директора "Украинской бронетехники", крупнейшего частного оружейного производителя в стране.

После распада Советского Союза, оружейная промышленность в Украине фактически развалилась. Годы бесхозяйственности и коррупции в сочетании с тем, что значительная часть отрасли была ориентирована на российских покупателей, привели к тому, что Украина вынуждена была искать за границей все — от патронов до истребителей.

Украина также сдала свой ядерный арсенал в обмен на гарантии, в том числе России, что территориальный суверенитет страны будет уважаться.

Сейчас, после более чем двух лет полномасштабной войны, Украина нуждается всего — от самого необходимого, такого как патроны, до сложного вооружения, такого как ракетные системы дальнего радиуса действия, истребители и бомбардировщики.

Ракеты и ПВО

Некоторые виды вооружений уже появились на горизонте. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил в прошлом месяце, что Украина развернула ракету местного производства с дальностью полета более 600 км. Подробностей он не предоставил. По словам чиновников, также разрабатываются системы противовоздушной обороны с высокоточными ракетами, подобные американской и норвежской передовой зенитно-ракетной системе NASAMS (Advanced Surface-to-Air Missile System).

Но высокотехнологичные системы, которые нужны Украине, чтобы дать отпор российским оккупантам, еще очень далеки от производства в Украине.

"Чтобы освоить такое производство, чтобы построить такое производство, должны пройти десятилетие", — сказал Поливянный, также являющийся директором Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины, в которую входят более 50 частных подрядчиков.

В последние недели украинские войска потеряли позиции на востоке, поскольку им не хватает снарядов, патронов и даже солдат. И в скором времени ситуация может значительно ухудшиться. Американская разведка прогнозирует, что к концу месяца в Украине могут закончиться ракеты противовоздушной обороны.

Проблески надежды для Украины

Пока Белый дом работает над тем, чтобы провести через Конгресс 60 миллиардов долларов помощи, появились проблески надежды для Украины.

На прошлой неделе Европейский Союз одобрил военный пакет на сумму 5 миллиардов долларов, а администрация Байдена объявила, что выделит 300 миллионов долларов помощи, что стало возможным благодаря "непредсказуемой экономии средств" в контрактах Пентагона для Украины. А чешская инициатива надеется начать отправку около 800 000 снарядов в ближайшие недели.

Однако все это все еще не отвечает потребностям страны.

Препятствия

Украинские правительственные чиновники говорят, что не могут разглашать точные цифры об объемах производства по соображениям безопасности. Но ряд препятствий — от отсутствия должного финансирования до поиска достаточного количества пороха — мешает украинской промышленности наращивать объемы производства.

"Нашего государственного бюджета недостаточно", — заявил Александр Завитневич, председатель Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в украинском парламенте.

Способность Украины финансировать отечественное производство вооружений ограничена инвестиционным капиталом, который может выделить, поскольку западная финансовая поддержка, как правило, направляется на невоенные расходы. В этом году Украина потратит около 5 миллиардов долларов на отечественное производство вооружений, говорят чиновники, но все соглашаются, что этого недостаточно.

"Главный оборонный ресурс — это деньги", — сказал Завитневич.

Повышение налогов является политически рискованным, если не экономически невыполнимым, учитывая, что экономика страны уже находится на жизнеобеспечении, а значительная часть трудоспособного населения проживает за границей, воюет на войне или безработна.

Украинские чиновники выступают за использование части из примерно 300 миллиардов долларов активов российского Центрального банка, замороженных Западом. В пятницу канцлер Германии Олаф Шольц в первый раз заявил, что поддерживает эту идею.

Но даже если деньги будут найдены, Украине придется столкнуться с мировым дефицитом взрывчатых химикатов.

Узкие места в цепях поставок и резкий рост международного спроса, частично вызванный войной в Украине и Секторе Газа, исчерпали запасы пороха и ракетного топлива. В Украине это привело к периодическим остановкам производства, сообщил Поливянный из Украинской бронетехники.

"Мы дойдем до того, что столько пороха, сколько найдем, столько и сделаем боеприпасы", — сказал представитель "Укроборонпрома".

По словам оборонных подрядчиков, методы закупок украинского правительства также препятствуют производству: контракты подписывают несколько министерств, а целостной системы нет.

“Каждый раз мы получаем глупый вопрос от разных министерств: Сколько вы можете сделать в этом месяце? — сказал Артем Вьюник, руководитель компании "Атлон Авиа", которая производит "Фурию", основной украинский разведывательный беспилотник для выявления артиллерийских целей. – Они должны понять, что производство так не работает”.

Как работает производство

До войны "Атлон" производил 100 беспилотников в год, сказал Вьюник. Сейчас – 150 в месяц. Но контракты требуют многомесячного планирования закупки сырья.

Вьюник сказал, что он дает чиновникам тот же ответ — он не может увеличить производство немедленно, но может построить больше в следующем году, подготовившись к этому: "Я могу это сделать, но скажите мне об этом прямо сейчас".

Украинские правительственные чиновники говорят, что они упорядочивают этот процесс под руководством Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил.

Украина также сотрудничает с западными компаниями, такими, как немецкая Rheinmetall, британская BAE Systems и турецкая Baykar. В прошлом месяце Rheinmetall договорился о создании совместного предприятия по производству 155-мм снарядов и ракетного топлива.

Наконец, Зеленский надеется получить дешевые кредиты и лицензии на производство и ремонт американского оружия.

В то время, как Украина наращивает производство оружия, Россия начала атаковать оружейные заводы. Многие ракеты перехватывают, но несколько, как сообщается, нашли свою цель. Украина не разглашает, когда именно по какому заводу был нанесен удар.

По словам Поливьяного, "Украинская бронетехника" и другие фирмы перенесли часть своего производства за пределы Украины. Как защитное мероприятие компании разбивают производственные этапы или дублируют их и размещают в разных местах. Некоторые критические процессы происходят под землёй. Все это уменьшает объем производства.

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