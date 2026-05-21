Украина нашла дешевое решение для сбития Shahed: Федоров рассказал о новых ракетах
Украина начала тестировать дешевые ракеты для сбития Shahed и планирует быстро нарастить их производство.
Украина работает над созданием дешевых ракет для сбития российских ударных дронов Shahed. Часть решений уже близка к готовности и проходит тестирование.
Об этом заявил Михаил Федоров на встрече с журналистами, посвященной результатам работы.
По его словам, задача состоит не только в создании таких ракет, но и в быстром масштабировании производства, чтобы у Украины был достаточный запас средств поражения на осенне-зимний период.
«По заданию президента сейчас мы сфокусировались на создании дешевых ракет для сбития Shahed. Уже нашли решения, близкие к готовности, и начали их тестировать. Наша задача — масштабировать производство в десятки раз и иметь запас таких ракет на период осени-зимы», — заявил Федоров.
Он отметил, что Украина готовится к появлению реактивных Shahed. Для этого планируется удешевлять и масштабировать ракеты-перехватчики, которые должны стать дополнительным элементом защиты критической инфраструктуры наряду с дронами-перехватчиками.
«Хотим масштабировать и удешевлять ракеты-перехватчики, чтобы подготовиться к появлению реактивных Shahed. Это поможет дополнительно защитить критическую инфраструктуру, кроме дронов-перехватчиков. Для этого выдаем гранты, масштабируем производство и перезапускаем рекрутинг команд», — добавил он.
Речь идет о попытке создать более дешевый и более массовый инструмент противодействия российским дронам, которые враг регулярно применяет для атак по украинским городам, энергетике и другим объектам инфраструктуры.
Кроме того, по словам Федорова, в Украине к экспериментальному проекту по созданию групп противовоздушной обороны на базе предприятий уже присоединились 27 компаний. Две из них в Харьковской и Одесской областях уже выполняют боевые задачи и уничтожили около 20 российских дронов.
Напомним, что украинский оборонно-промышленный комплекс разработал и успешно опробовал секретную антидроновую лазерную систему «Тризуб» (Trident) на базе искусственного интеллекта. Новейшее оружие призвано заменить сверхдорогие зенитные ракеты стоимостью до 5 миллионов долларов, которые раньше приходилось тратить на сбитие российских беспилотников за 20 тысяч долларов.