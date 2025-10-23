Украина нашла идеальный истребитель для войны с Россией: это не F-16

Gripen E / © Associated Press

Украина продвинулась в вопросе системного обновления Воздушных сил за счет совершенно новых многофункциональных истребителей. Киев и Стокгольм подписали соглашение о намерениях по экспорту в 150 шведских истребителей JAS 39 Gripen E.

Об этом пишет Business Insider.

«Такой заказ действительно очень масштабный. Потому что сама Швеция для своих воздушных сил запланировала заказ только 60 новых Gripen E. Также украинский заказ фактически сопоставим с суммарным имеющимся и потенциальным заказом этих самолетов, включая возможные экспортные контракты», — отмечают журналисты.

Gripen, созданный компанией Saab, считается идеальным самолетом для Украины, ведь спроектирован именно для противодействия российской армии. Он способен взлетать даже с поврежденных или полевых полос, нуждается в минимальном обслуживании и имеет мощную систему радиоэлектронной борьбы, помогающую выживать в насыщенном угрозами небе.

Эксперты считают, что этот самолет лучше приспособлен к условиям современной войны, чем американские F-16 или французские Mirage, ведь его концепция действовать даже после ударов по аэродромам. Gripen может работать с гражданских дорог, что делает его почти неуязвимым к российским атакам по инфраструктуре.

Напомним, Стокгольм обсуждает потенциальный контракт, предусматривающий поставки Украине в 120 современных шведских истребителей Gripen E.

Сейчас Швеция может оперативно предоставить около 10 находящихся на вооружении самолетов версии Gripen C/D. Более новые же Gripen E имеют высокие характеристики.