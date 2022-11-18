Украина настаивает на многомиллиардных репарациях от РФ: сколько и как должны заплатить оккупанты

Генеральная Ассамблея ООН на этой неделе приняла проект резолюции о выплате Россией репараций Украине, нанесенных вторжением. Документ поддержали 94 страны, против высказались 14, в том числе Россия, Китай, Беларусь, Иран, Сирия, Куба, Зимбабве, Эритрея. В Кремле назвали решение Генассамблеи ООН "грабежом" и разразились новой порцией угроз в адрес Украины и Запада.

Российское руководство пообещало делать все, чтобы не допустить ареста своих зарубежных активов для возмещения ущерба. Однако в Украине настроены оптимистично. Выплата репараций является одним из ключевых условий, которые выдвигает президент Владимир Зеленский для мира с Россией. В Офисе президента заверили, что РФ "за все свои преступления заплатит во всех смыслах". В заявлениях украинских официальных лиц фигурирует сумма в 300 и более миллиардов долларов компенсации.

ТСН.ua собрал подробности о возможностях возмещения ущерба Украине от войны.

У Зеленского нацелились на золотовалютные резервы РФ

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире всеукраинского телемарафона на Youtube-канале ТСН заявил, что Украина претендует на 350 млрд долларов российских золотовалютных резервов.

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"Оценить сейчас наши убытки трудно. Мы понимаем, что они растут, но понимаем, кто их будет выплачивать. Четко об этом было сказано в Организации Объединенных Наций, президент Зеленский, выступая на G20, тоже об этом сказал – Российская Федерация. У них есть 350 млрд долларов золотовалютных резервов, они поднимают крик – это наши деньги, мы их не отдадим. Когда они уничтожали нашу инфраструктуру, наши предприятия и не давали нам возможности нормально работать, сейчас, пытаясь уничтожать критические структуры нашей инфраструктуры, о чем они думали? Они не думали, что мы будем забирать их средства. Мы заберем их 350 млрд долларов золотовалютных резервов и мы приближаемся к тому, чтобы их забрать", — заявил советник главы государства.

Устенко также сообщил, что 150 млрд долларов, которые вывезло из России близкое окружение Путина, находятся сейчас под арестом.

Оценивая ущерб Украины от войны, он отметил, что ВВП государства по итогам года может упасть на 35%.

В Кремле ответили Украине и Западу

Спикер Кремля Дмитрий Песков на брифинге 15 ноября назвал резолюцию Генассамблеи ООН по выплате репараций Украине "грабежом" российского государства.

"Конечно, организаторы этого процесса пытаются завершить грабеж наших золотовалютных резервов, незаконно заблокированных. Это формализация этого грабежа с использованием площадки ООН. Россия категорически против", — сказал Песков.

Он добавил, что Кремль "будет делать все возможное", чтобы не допустить изъятия замороженных Западом российских резервов.

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Заместитель председателя совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал решение Генассамблеи ООН "беззаконным" и намекнул, что ответом Кремля будут новые ракетные удары по Украине и конфискация имущества западных компаний в РФ.

"В общем это грустно: ООН приняла такие беззаконные решения, что просто тушите свет. И свет тушат. На следующий день", — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в РФ находится более чем на 300 млрд долларов, иностранных кредитов, замороженных на счетах средств и других ценностей, и этого "достаточно, чтобы компенсировать украденное у России".

"Если на основании решения Генассамблеи ООН, высосанного враждебными странами из известного места, будут приняты национальные акты о воровстве российских активов, у нас не останется выбора. Нужно будет бесповоротно изымать деньги и имущество частных инвесторов из таких стран, хотя они и не отвечают за дураков из своих правительств", — заявил Медведев.

Согласие России на выплату репараций не понадобится

Министр юстиции Украины Денис Малюска на канале Freeдом заявил, что украинские власти "не интересует, что думает Кремль, что думает Песков, Медведев" о выплате репараций.

"Безусловно, нам нравится их реакция, потому что товарищи мягко говоря обеспокоены, и это приятно наблюдать. Прелесть в том, что Россия хранила значительную сумму денег за границей в наших странах-партнерах. Огромные суммы, сотни миллиардов долларов, размещены в странах G7 и некоторых странах Евросоюза, не входящих в G7. По нашим оценкам, так по крайней мере об этом публично отчитывался Центробанк Российской Федерации, в странах, кроме Китая, в которых мы можем забрать российские деньги, находится около 300 млрд долларов США, и судя по реакции Пескова, они там и остались", — подчеркнул министр.

Малюська предположил, что решение о начале полномасштабной агрессии 24 февраля принималось в очень узком кругу лиц:

"Те, кто непосредственно отвечал за управление золотовалютными резервами РФ, очевидно, были не в курсе относительно даты нападения, поэтому физически не успели переместить значительные объемы денег туда, где мы не смогли бы их достать. И, может быть, частично не рассчитывали на наши радикальные действия и радикальные действия наших партнеров на Западе. Замороженными оказались огромные суммы денег, и мы не нуждаемся в согласии России, чтобы эти деньги забрать. Согласие необходимо у стран-партнеров, у которых эти деньги размещены".

На вопрос, блефует ли Россия, угрожая и ответ арестовывать западные активы, руководитель Минюста ответил:

"Я не уверен, они давно сошли с ума, поэтому действия такого рода могут быть предприняты. Если они будут отбирать частные активы у компаний, которые вышли из Российской Федерации, или еще не успели уйти, это выстрел не только себе в ногу, но и в голову. Это ставит крест на любом возможном инвестиционном климате или возобновлении какой-либо нормальной инвестиционной деятельности и международной торговли в будущем. Мало того, что они будут платить Украине. Они рано или поздно будут платить всему тому бизнесу, активы которого отберут".

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