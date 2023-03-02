Украина не атакует: Подоляк прокомментировал, для чего РФ нужны провокации в Брянской области

Классическая Россия: она всегда идет на провокации и ложь. Нет никаких смыслов провоцировать кого-нибудь, кто уже с тобой воюет.

Украина не атакует территорию России, не отправляет туда ДРГ и не убивает людей. Особенно, когда речь идет о Брянской области и деревне Сушаны, которые не являются стратегическими объектами.

Об этом сообщил советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

"Или Россия использует провокации, чтобы оправдаться перед своим обществом, зачем она проводит геноцидную войну в Украине, чтобы мобилизовать людей и взять под контроль панические настроения. Или российские партизаны начинают активно проявлять свою пассионарность, потому что хотят доказать, что в РФ протестное движение тоже возможно. Украина не атакует", — подчеркнул Михаил Подоляк.

Напомним, что 2 марта в Брянской области начались столкновения неизвестных военных с российскими силовиками. Целью того, якобы стало изменение политического курса РФ.

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