Украина не будет останавливать Запорожскую АЭС: Зеленский объяснил почему

Российская оккупационная армия использует Запорожскую АЭС в качестве оружия во время полномасштабного вторжения в Украину. В случае аварии на ЗАЭС мир столкнется с радиоактивным заражением, которое в 6 раз превышает последствия аварии в Чернобыле.

Президент Украины Владимир Зеленский не будет рассматривать контролируемое закрытие Запорожской АЭС, поскольку она обеспечивает энергией два региона Украины.

Об этом он сказал в интервью ABC News.

"Я знаю, что россияне хотели бы, чтобы реакторы были отключены от украинской сети и подключены к российской. Нет, мы не соглашаемся с этим", — сказал президент.

По словам главы государства, оккупанты заняли шесть блоков крупнейшей в мире атомной электростанции. Президент подчеркнул, что на территории станции не должно быть ни одной военной техники и людей с огнестрельным оружием.

"Понимаете, они заняли нашу атомную станцию, шесть блоков. Крупнейшую в Европе. Это означает шесть Чернобылей... Они используют ядерное оружие, это и есть ядерное оружие. Военных не должно быть. На территории не должно быть военной техники. И не должно быть работников" атомной станции, которые... окружены людьми с огнестрельным оружием", – добавил Зеленский.

Напомним, Подоляк рассказал, что сейчас нужно ЗАЭС.

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