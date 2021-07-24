Украина не будет участвовать в заседаниях ТКГ в Минске: Арестович назвал страны, куда могут перенести переговоры

Украина не будет участвовать в заседаниях ТКГ в Минске: Арестович назвал страны, куда могут перенести переговоры

Заседание ТКГ может происходить в тех странах, которые не являются членами НАТО.

Украина не будет участвовать в заседаниях ТКГ в Минске. Это — связано со вспышкой коронавируса и тем, что Александр Лукашенко — самопровозглашенный и нелегитимный президент, которого не признала Украину.

Об этом сказал советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, сообщает "Украина 24".

Арестович отметил, что пока заседание ТКГ будет проходить в режиме видеоконференции. Также советник украинской делегации отметил, что уже есть планы перенести заседание из Минска.

"Что касается стран, которые могли бы принять — это могли быть нейтральные страны, не являющиеся странами НАТО. В Европе это Австрия, Швейцария. Предложения разные звучали — от Польши, Турции, но согласие должны дать все стороны. Согласятся ли россияне вообще на переноса-пока неизвестно", — сообщил Арестович.

Напомним, в ТКГ обменялись обновленными списками разыскиваемых лиц, но заявили об отсутствии прогресса в других вопросах. Также в ТКГ рассказали о переговорах Ермака и Нуланд по привлечению США к "нормандского формата".

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