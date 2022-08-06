Украина не давала возможность начать расследование преступлений Кремля еще с 2014 года — международный прокурор

Репарации – понятие в международном судопроизводстве наиболее туманное. Закон неоспоримо дает право на компенсацию не только странам, но и конкретным жертвам насилия и четкой схемы, как это право реализовать, не определяет.

Корреспондентка ТСН Александра Митина встретилась с представителями международного суда, которые годами контролируют выплату репараций, чтобы понять, на что могут претендовать пострадавшие от российского нашествия украинцы.

За воротами, на территории обычной нидерландской тюрьмы есть необычное крыло – следственный изолятор для диктаторов – двенадцать камер, где содержатся арестованные по подозрению в военных преступлениях, геноциде и преступлениях против человечности.

Официальный отчет о работе изолятора больше похож на рекламную брошюру центра отдыха. Комнаты – каждая с собственным душем и туалетом, конференц-зал и офис с компьютерами, медицинский кабинет, волейбол, настольный футбол и кухня. Задержанных кормят, но по желанию – они могут стряпать сами и даже заказывать доставку из ресторанов.

До побережья северного моря отсюда – всего полтора километра. Но бывших диктаторов и военачальников везут в противоположную сторону, в ряд подсудимых в Гааге, пять минут неспешной езды.

Международный уголовный суд – одно из самых закрытых учреждений, чтобы просто попасть внутрь журналистам, нужно договаривались несколько месяцев. Но снимать запрещено даже во дворе, а при входе в судебную комнату нужно оставлять всю электронику. Единственный способ показать, что происходит внутри – официальные съемки процессов.

Здесь скамья подсудимых, на которую цивилизованный мир стремится посадить Путина, но ныне стул под стенкой занимает Абдаль Рахман — бывший лидер суданской группировки, которой инкриминируют убийства, изнасилования и пытки гражданских, совершенные еще в начале двухтысячных. В общей сложности тридцать одно преступление. Чтобы дело дошло до ареста, в Судане должен был измениться режим.

Один из ста сорока свидетелей по делу со скрытым лицом и именем — почти каждый из них и жертва. Люди, судьбы которых разрушают изверги, разные, и поступки похожи. Серия страшных мультфильмов по мотивам судебных слушаний о военных преступлениях в Африке очень совпадает с действиями россиян в Украине. «То, что они не смогли унести, они сожгли. У школы была гигантская яма – полная тел детей, взрослых и беременных женщин. Я не мог найти свою семью», — свидетельствует один из мужчин.

«Моя сестра начала кричать. Один держал меня, а другой насиловал. Мне удалось скрыться, моя сестра погибла от потери крови. Ей было 11», – рассказывает жертва.

Первый приговор о лишении свободы международный уголовный суд вынес за 10 лет с начала своего существования – в 2012 году. Через два года после этого, в 2014, к нему обратилась и Украина — сначала по делу Майдана, а впоследствии и по агрессии России. Но чтобы расследование стартовало по-настоящему, понадобилось 8 лет.

В феврале двадцать первый британский юрист Карим Хан принимает присягу - новый главный международный прокурор. Проходит еще год, и он объявляет о начале расследования в отношении совершенных Россией военных преступлений и преступлений против человечества в Украине. С начала полномасштабного вторжения Хан вместе с командой расследователей побывал здесь уже трижды. Преступления россиян фиксируют, доказательства собирают и даже говорят об открытии в Украине постоянного офиса – вроде существующих в Африке.

Война в Украине для организации с ежегодным бюджетом в сто шестьдесят два миллиона евро и всего двенадцать обвинительных приговоров за двадцать лет – не просто самое громкое дело в истории – в суде уже заговорили о расширении полномочий и расходов. А голоса критиков, мол, слишком дорого и малоэффективно, смолкли. Но для украинцев важнее вопрос – где международное судопроизводство было последние восемь лет?

«Возможно, это сочетание факторов. А почему, когда Украина обратилась в 2014 и 2015 годах, она не приняла необходимое внутреннее законодательство для работы с прокуратурой? Нельзя возложить ответственность на прокуратуру, а затем не дать ей средств для выполнения своей работы. Нам было тяжело. Сейчас, я думаю, мы работаем с правительством Украины по соглашению о сотрудничестве, чтобы убедиться, что мы можем выполнять свои обязанности. Я также считаю, что события 24 февраля все изменили относительно масштаба и того, что мы видим», — говорит Хан.

Финальный этап дела в зале суда – вопрос репараций. Жертвы имеют право на возмещение в каждом доказанном случае. Францизка Экельманз контролирует выплату репараций, назначенных международным уголовным судом. «На сегодняшний день суд принял выплаты по четырем делам. Три из них в Демократической республике Конго, одна – в Мали», – рассказывает она.

В Мали отстраивают мавзолеи, разрушенные исламистами десять лет назад – религиозное наследие буквально кормило народ Тимбукту. А разрушения культурного наследия страны, совершенные под руководством Аль Мади, суд оценил почти в три миллиона евро.

В Демократическую республику Конго за военные преступления осудили уже троих бывших военачальников. Больше всего мир поразил похищение и принуждение к войне одиннадцатилетних мальчиков «Нас пытали, чтобы мы стали сильнее, приказывали стрелять», — рассказывает мальчик.

Томас Лубанга – именно он был первым осужденным Международным уголовным судом. Приговор 14 лет лишения свободы за вооружение детей в Конго и выплата компенсации восьми с половиной сотням семей. Общая сумма свыше восьми миллионов евро.

Боско Нтагандае, по прозвищу "Терминатор", еще один лидер конголезских повстанцев, которого признали виновным в восемнадцати преступлениях и осудили на 30 лет. Репарации составляют 30 миллионов долларов.

Жермен Катанга – 12 лет лишения свободы – в вопросе репараций это дело называют – самым необычным. Кроме неполного миллиона долларов коллективной компенсации, судьи постановили выплатить трем сотням жертв по двести пятьдесят долларов. Эта сумма символическая – столько у Конго стоит корова – стоимость которой в местной культуре принято приравнивать к стоимости человеческой жизни.

«У нас еще не было ни одного дела, где у обвиняемого на момент приговора были хоть какие-то деньги. Во всех случаях суммы репараций приходится искать нам самим, но вы должны понимать, что бюджет траст-фонда – это всего три миллиона евро в год. Приходится выбирать приоритетные дела и искать дополнительные деньги», – объясняет францизская экельманз представительница траст-фонда для жертв Международного уголовного суда.

В отличие от африканских диктаторов, состояние Путина исчисляется миллиардами, правда, и масштаб преступлений иной. Свободные места в гаагской тюрьме есть, однако доставить обвиняемого сюда непросто. Половина ордеров на арест, выданных международный уголовный суд, нереализованные - шестнадцать диктаторов и военачальников успешно скрываются от правосудия.

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