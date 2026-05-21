Украина не должна соглашаться на невыгодный мир: президент Чехии предупредил о последствиях

Петр Павел о последствиях невыгодного мира для Украины / © Associated Press

Президент Чехии Петр Павел заявил, что принуждение Украины к невыгодному миру с Россией повлечет многолетние последствия и для Европы. Об этом он заявил на открытии 21-го форума безопасности GLOBSEC в Праге 21 мая.

Петр Павел заявил, что Украине не следует соглашаться на невыгодный мир с Россией.

«Поддержка Украины — это не благотворительность. Это прямая инвестиция в безопасность Европы. Если Украина добьется успеха, Европа станет безопаснее. Если Украину заставят согласиться на невыгодный мир, все мы будем жить с последствиями этого решения десятилетиями», — заявил глава Чехии.

Чешский президент добавил, что чешский исторический опыт взаимоотношений с Россией формирует убеждение в том, что судьба Украины является центральным вопросом европейской безопасности.

Петр Павел добавил, что Украина не только защищает Европу, но и трансформирует ее. В частности, европейскую оборонную промышленность, военное мышление и стратегическую культуру.

Он отметил, что во время последнего разговора с президентом Финляндии Александером Стуббом главы стран согласились с тем, что Европа нуждается в Украине больше, чем Украина в Европе.

По словам президента Чехии, Украина стала одним из самых эффективных игроков в обороне Европы, поскольку демонстрирует стойкость, получает передовой опыт боевых действий и развивает инновации. Всеми этими факторами Украина меняет понимание современной войны.

Мерц предлагает признать Украину членом ЕС

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц в письме главам ЕС предложил немедленно предоставить Украине статус «ассоциированного члена» Евросоюза на период длительной процедуры полноценного вступления.

Этот план предполагает участие Владимира Зеленского в саммитах ЕС, а также представительство Украины в Еврокомиссии и Европарламенте, но без права голоса. Кроме того, на Киев будет распространяться механизм взаимной помощи блока, и он получит доступ к части его бюджета.

Немецкий канцлер объяснил свою инициативу политической сложностью ратификации и стремлением немедленно приблизить Украину к ключевым европейским институциям. В то же время, он подчеркнул, что поддерживает будущее полноправное членство страны в ЕС, выступает за немедленное открытие всех переговорных кластеров и не считает свой план «облегченным членством».

Инициатива Мерца может вызвать неоднозначную реакцию, ведь в Киеве опасаются, что подобные промежуточные форматы сотрудничества способны затормозить процесс полноценной интеграции и оставить Украину в «серой зоне».

