Украина не может использовать весь потенциал F-16: авиаэксперт сказал, как изменить ситуацию

Американские истребители F-16 являются одним из самых эффективных военных самолетов. Об этом свидетельствуют их технологические характеристики, массовость производства, номенклатура вооружений, а также постоянное усовершенствование электронной части. Впрочем, комплектация F-16, которую получила Украина, не позволяет использовать истребители в полную силу.

Об этом рассказал авиационный эксперт Константин Криволап в интервью FREEДOM.

По мнению эксперта, возможность применения F-16 ВВС Украины сейчас ограничена только задачами противовоздушной обороны, прежде всего из-за того, что им не хватает соответствующих радиолокационных систем обнаружения, а также ракет AMRAAM большой дальности.

"Мы пока не получили ни самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340, которые нам пообещали шведы, ни ракеты AMRAAM соответствующей дальности. Имеющиеся ракеты AMRAAM с нынешней дальностью можно использовать для зенитных ракетных комплексов NASAMS, ими можно сбивать вертолеты, можно наверняка Су-25, Су-24. Но наши F-16 с имеющимися ракетами и радарами пока не готовы к выполнению необходимых серьезных задач", — отметил Криволап.

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По его словам, французские многоцелевые истребители Mirage 2000, которые может получить Украина, вряд ли смогут изменить ситуацию.

"У нас будет три "Миража", которые могут нести ракеты [класса "воздух-земля" – ред.] Storm Shadow/SCALP. Это очень хорошо. Но оказалось, что их еще нужно к этому подготовить. Эти самолеты не будут оборудованы ультрасовременным вооружением, которое позволяет иметь локаторы дальнего обнаружения, они не будут иметь Saab 340, который будет передавать им целеуказания на их ракеты. Фактически это будут просто носители SCALP и Storm Shadow в немного лучшей модификации, чем наши бомбардировщики Су-24", – отметил эксперт.

По его мнению, ситуация может измениться, если Швеция все же передаст Украине самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 AEW&C, что было предусмотрено 16-м пакетом военной помощи, который правительство Швеции согласовало почти шесть месяцев назад. Появление Saab 340 в составе ВВС ВСУ позволит раскрыть весь потенциал как F-16, так и Mirage 2000. В эту систему также могут быть интегрированы и шведские истребители JAS 39 Gripen.

""Грипены" в этой ситуации выглядят самыми приемлемыми, интересными, потому что они могут нести ракеты SCALP и Storm Shadow, они точно могут нести TAURUS. Но я думаю, что немцы TAURUS нам все равно передавать не будут. Это какой-то пунктик у Шольца, камень преткновения для его сознания. Но сравнить тысячи изготовленных F-16, соответствующую логистику поставок и обслуживания, с 230 единицами выпущенных Gripen очень сложно. Поэтому, несмотря на то, что это очень хороший самолет, и в моем рейтинге он номер два после F-16, но то количество, которое могут нам поставить, и то количество, которое будет иметь необходимые вооружения, вызывают большие сомнения”, – сказал Криволап. .

Авиаэксперт также отметил, что слухи о возможной передаче истребителей Gripen возникли на фоне задержек поставок F-16 для Украины.

"Разговоры о "Грипенах" появляются сейчас, поскольку нет движения относительно [поставки – ред.] F-16. Но я не уверен, что мы дойдем до решения вопроса относительно "Грипенов", потому что на них стоит оборудование, которое разработано [американской военно-промышленной корпорацией – ред.] Lockheed Martin, поэтому все равно на эксплуатацию этих самолетов должны давать разрешение американцы.

Напомним, передача Украине французских самолетов Mirage 2000 происходит быстрее передачи американских самолетов F-16. Первые самолеты Mirage 2000 могут предоставить Украине в начале следующего года.

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