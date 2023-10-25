Украина не может обойтись без оружия НАТО: министр назвал причину

В Украине продолжается "одна из самых масштабных войн", во время которой расходы боеприпасов очень велики.

Несмотря на то, что в Украине выросло производство боеприпасов и дронов, для обеспечения потребностей Сил обороны во время масштабной войны с Россией приходится полагаться на западное оружие.

Такое заявление сделал министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин на брифинге на полях промышленного форума НАТО в Стокгольме.

По его словам, в Украине в разы выросло производство оружия.

"Говоря о дронах, мы уже производим их тысячами, до конца года это будут десятки тысяч в месяц и это то, что мы нарастили в разы быстрее общепринятого военного вооружения... Говоря об артиллерийских снарядах, сейчас мы производим их гораздо больше, чем в прошлом году, но этого недостаточно для наших нужд..." — заметил министр.

Он подчеркнул, что в Украине продолжается "одна из самых масштабных войн", во время боевых действий "уровень использования оружия огромен", поэтому приходится полагаться на военную помощь стран НАТО.

Напомним, что страны НАТО планируют увеличить выпуск боеприпасов и призывают частный бизнес инвестировать в производство оружия.

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