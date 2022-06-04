"Украина не может проиграть": Подоляк объяснил, сколько еще будет продолжаться война с Россией

"Украина не может проиграть": Подоляк объяснил, сколько еще будет продолжаться война с Россией

Если учесть накопленное оружие, боевые действия в Украине могут длиться от двух до шести месяцев.

Украине хватит ресурсов для победы над Россией и освобождения оккупированных территорий, они уже достаточно подготовлены.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаила Подоляка в интервью изданию "Медуза".

"Мы сейчас понимаем, что необходимо снова начать интенсивнее работать с пророссийским лобби, которое есть в Европе, для того чтобы оно не имело возможности продвигать дальше эти убийственные для Украины нарративы", — сказал Михаил Подоляк.

"Украина не может проиграть, потому что любое существенное поражение в каком-то регионе приведет к обрушению украинской государственности. Россия не остановится", — добавил он.

Ранее руководитель украинской разведки Кирилл Буданов сообщил, что война в Украине переломного момента достигнет в августе, а к концу 2022 году может закончиться.

"Перелом будет во второй половине августа. До конца этого года будет завершена большая часть активных боевых действий. В результате мы восстановим украинские власти на всех наших территориях, которые мы потеряли, включая Донбасс и Крым", — сказал Буданов.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что после ряда провалов войск РФ и сдерживания украинскими войсками россиян, в частности в Мариуполе и на востоке, начинается новый этап.

"Мы заставили ее (Россию – ред.) снизить масштаб целей до оперативно-тактического уровня. На этом фоне мы входим в новую – долговременную – фазу войны. Чтобы победить в ней, нужно тщательно планировать ресурсы, избегать ошибок, проектировать нашу силу так, чтобы враг, наконец, не выдержал", — добавил министр.

Один из ключевых сценариев войны: Подоляк назвал стратегию России

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